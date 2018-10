Más de 1,4 millones para las becas complementarias universitarias de la Junta

El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias durante el curso académico 2018/2019, con una dotación de 1,4 millones, 200.000 euros más que la del año anterior.

Las becas están destinadas a estudiantes de títulos oficiales de Grado, Arquitectura e Ingeniería matriculados en la Universidad de Extremadura o en cualquiera otra pública del territorio español, siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la región o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte.

Para la obtención de estas becas será necesario que el beneficiario tenga concedida la beca del Ministerio de Educación, con el componente único de beca de matrícula, informa la Agencia Efe.

La persona solicitante deberá tener vecindad administrativa u ostentar la condición de extremeño (en el caso de que no curse estudios en la Universidad de Extremadura) y matricularse a tiempo completo con un número mínimo de 60 créditos.

La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha indicado que el año pasado se acogieron a estas becas 689 beneficiarios que cursaban sus estudios en la Universidad de Extremadura y 84 que lo hacía fuera de la región.