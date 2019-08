La falta de presupuestos estatales ha generado un desfase de 200 millones que Extremadura no paliará con recortes

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, lamenta que la ausencia de unos nuevos presupuestos generales de Estado generarán este año un desfase de 200 millones de euros en las cuentas regionales que Extremadura no paliará con más recortes.

Ha criticado que PP, Ciudadanos y los partidos independentistas decidieron tumbar los presupuestos, y han hecho perder a Extremadura 200 millones de euros adicionales. Así ha aclarado que la Comunidad, cuando redactó sus cuentas, contaba con un incremento de la inversión del Estado que al final no ha legado.

“Esa es la realidad, 70 millones eran del IVA, a lo que se suma la parte correspondiente a las entregas a cuenta, la dependencia y más la educación de cero a tres años. También las becas. Todo suma en torno a 200 millones de euros, que son el desfase que en estos momentos tenemos”.

Incumplimiento del déficit

Fernández Vara critica que algunos partidos se han olvidado de que no hay presupuestos, "no porque no haya gobierno, sino porque votaron en contra”. “Hoy las CCAA tienen 5.000 millones menos en sus presupuestos porque el PP, Ciudadanos y los independentistas así lo quisieron. Si alguien hubiera votado con PSOE y Podemos hoy tendríamos presupuestos”, ha subrayado.

Hace hincapié en que, si se hubieran transferido los recursos que estaban comprometidos, a final del año se podría anunciar que Extremadura iba a volver a cumplir un año más con el déficit cero. “Pero ahora no me puedo comprometer, y lo que sí digo es que no voy a hacer recortes en servicios fundamentales bajo ningún concepto”.

“Cuando termine el año defenderemos que el déficit no corresponde a una mala gestión de la Junta, sino con la imposibilidad de asumir por la vía de los recortes la insuficiencia de financiación que a esta comunidad le corresponde”, ha dicho.