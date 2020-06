La tramitación de la mina de litio de Cañaveral avanza y la solicitud de explotación llegará a finales de año

El proyecto de mina de litio en Cañaveral está en estos momentos con el permiso de investigación muy avanzado, que se va a transformar en solicitud de permiso de explotación muy probablemente antes de que acabe el año.

Se trata de una iniciativa que lleva aparejada una fábrica de baterías en Badajoz y que supone el proyecto de este tipo más serio que hay en España actualmente.

Así lo ha asegurado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una entrevista en Canal Extremadura Radio, en la que ha señalado que está en contacto permanente con los promotores desde hace mucho tiempo.

"Lo veo como el proyecto más serio que hay ahora mismo en el país respecto a toda la cadena de valor", ha expresado en relación al proceso de extracción y transformación en la comunidad.

Fábrica de baterías de litio

Sobre el debate de la ubicación de la fábrica, proyectada en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo en Badajoz, pero que diversas instituciones reclaman para la provincia de Cáceres, ha manifestado que forma parte de lo que todos y cada uno queremos, porque nos preocupa nuestro espacio más cercano.

Según ha dicho hay que reconocer también la libertad de las empresas para decidir dónde se instalan. En lo que ha insistido el jefe del Ejecutivo regional desde las primeras conversaciones con los promotores es en que la transformación, que genera muchos puestos de trabajo, se tiene que hacer en la zona.

Mina de litio de Cáceres

Ha matizado que la situación del proyecto de mina de litio en Cáceres con respecto al de Cañaveral, del que se ha citado anteriormente su situación administrativa, son diferentes.

En el proyecto de Cáceres se está tramitando de nuevo el permiso de investigación y, como siempre ha dicho, la última palabra la tiene el Ayuntamiento de Cáceres. "Si los cacereños no quieren, su Ayuntamiento dirá que no y no será posible hacerlo".

Fernández Vara ha insistido en que le corresponde a ellos incorporar en última instancia, en el momento que se le dé trámite al expediente, "esa decisión a través de un informe favorable o desfavorable", con la parte técnica y la parte política, que es el pronunciamiento del pleno.

Se ha referido también a otros grandes proyectos en la región como el de la azucarera en Mérida y el de un gran parque de ocio en Castilblanco, en La Siberia. "No hemos renunciado a ninguno de los dos", ha asegurado el presidente extremeño, según el cual el contexto de crisis actual no debe suponer un freno a dichas inversiones si se entienden como una oportunidad.