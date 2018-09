637 pisos turísticos de Extremadura se han retirado del mercado por ilegales

En el caso de los 484 restantes se ha retirado sus anuncios de las plataformas, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Expedientes

Además hay 141 expedientes abiertos a propietarios de viviendas con posibles sanciones de entre 600 y 60.000 euros por ejercer la actividad turística y por publicitarse en las plataformas de comercialización de forma ilegal.



Con respecto a las cuatro ciudades más turísticas, los datos registrados hasta el 20 de septiembre arrojan un total de 242 pisos turísticos ilegales retirados, 102 en Cáceres, 58 en Mérida, 54 en Badajoz y 28 en Plasencia.



Para abordar este asunto, el director general de Turismo, Francisco Martín, participará el próximo martes y miércoles en el Grupo de Trabajo de Viviendas de Uso Turístico de la Conferencia Sectorial de Turismo, en la que expondrá el modelo de gestión de vivienda de uso turístico y las acciones para evitar los alojamientos ilegales en la región.



Según indica, es "muy importante" esta convocatoria porque reunirá a todos los directores de turismo de las CCAA, a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y a las asociaciones y entidades del sector turístico, "ya que las comunidades autónomas hemos estado muy solas en la lucha contra los pisos ilegales durante el gobierno de Mariano Rajoy".



"En tres años, Rajoy no convocó la Conferencia Sectorial para apagar este fuego en toda España", señala el director general, al tiempo que destaca la "éxito" del modelo puesto en marcha en Extremadura.



No obstante, indica Martín, "no bajamos la guardia y apelamos al compromiso de todas las administraciones en la lucha contra la actividad turística ilegal".



Asimismo, hace un llamamiento a los propietarios de viviendas que quieran hacer uso turístico de las mismas para que contacten con los servicios de inspección de las oficinas de la Dirección General de Turismo en Badajoz, Mérida y Cáceres "para informarse y no ejercer la actividad de forma ilegal".