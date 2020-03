La policía vigilará el cumplimiento del paro total de las actividades económicas no esenciales

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que mantienen su labor de velar por el cumplimiento de la limitación de movimientos, han comenzado a vigilar el cumplimiento de paro total de las actividades no esenciales, después del nuevo decreto aprobado este pasado domingo por el Gobierno central.

El Gobierno regula desde este lunes un permiso retribuido recuperable para las personas que trabajen en servicios no esenciales y las jornadas no trabajadas en este período se irán devolviendo de manera gradual y consensuada con las empresas. Así se ha parado la actividad económica no esencial hasta el 9 de abril como medida extrema para frenar la curva de contagios del coronavirus.

Los agentes van a garantizar la limitación de movimientos y de las actividades no esenciales, a la vez que van a asegurar que se mantenga la cadena de abastecimiento tanto de productos sanitarios y farmacéuticos como de bienes alimentarios y de primera necesidad para que estén a disposición de los ciudadanos.

El paro total

El Centro de Coordinación Cooperativa Policial de Extremadura, dirigido por la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, se reunió este lunes para abordar la situación del coronavirus y las medidas aplicadas para su contención en la región.

El paro total de las actividades económicas resulta aplicable a las trabajadoras y trabajadores del sector privado y se dictarán las instrucciones precisas, en su caso, en cuanto a la aplicación de la medida a empleados y empleadas del sector público. No se aplicará a las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras razones legalmente previstas, como la maternidad.

Tampoco se aplicará a las personas afectadas por un ERTE de suspensión, a aquellos para los cuales ya exista un mecanismo de distribución irregular implantado, ni a aquellos que estén teletrabajando.

La delegada del Gobierno recordó que esta medida es necesaria para minimizar al máximo la necesidad de movilidad de las personas trabajadoras y controlar la pandemia.

Controles en la frontera y sanciones

Por otro lado el Centro de Coordinación Cooperativa Policial ha hecho un balance de la situación en las fronteras, donde se han controlado un total de 14.732 vehículos desde el repliegue de las mismas y se ha rechazado la entrada a 586.

Desde que se decretase el Estado de Alarma en Extremadura se han realizado 5.994 propuestas de sanción y 57 detenciones.