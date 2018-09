Sindicatos critican que no se incorpore a los 3.600 interinos, el primer día del curso

Los sindicatos CCOO y ANPE censuran que Educación no haya incorporado tampoco este año a los docentes interinos desde el primer día del curso, en este caso a 3.600 profesores, y vuelven a reclamar que les incorporen coincidiendo con el primer día del año lectivo.

En un comunicado, CCOO ha criticado que la Administración regional haya "desoído"una vez más la petición vienen reiterando curso tras curso para dar de alta a los docentes interinos desde el principio del año escolar.

10 de septiembre

Estos interinos, 3.600 de los casi 15.000 docentes que componen la plantilla actual, no serán dados de alta hasta el próximo lunes 10 de septiembre, a escasas 48 horas de la incorporación de los alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato a las aulas extremeñas, ha advertido.

Por ello, según expone no podrán asistir a los claustros de inicio de curso, y dispondrán de un plazo de dos días, a todas luces insuficiente, para incorporarse a un nuevo centro, trabar contacto con el departamento al que pertenece cada docente, conocer su programación didáctica y elaborar las correspondientes programaciones de aula de cada materia y grupo, así como coordinarse con los equipos de orientación para desarrollar las labores de tutoría.

El sindicato ha defendido que una enseñanza pública de calidad pasa por una adecuada planificación de las labores educativas, por lo que ha pedido una vez más a la Consejería de Educación y Empleo que acabe con la discriminación a la que somete a los docentes interinos y proceda a su contratación el primer día de curso escolar.

En la misma línea se ha manifestado el del sindicato educativo ANPE de Extremadura, Antonio Vera, criticando el inicio de curso escolar 2018-2019 con trabajadores interinos sin contrato y sin subida salarial, por lo que la Consejería de Educación y empleo "ha suspendido en personal docente y tendrá que repetir curso".

Decreto de interinos

Mediante un comunicado, señala Vera que "mucho 'si-si', pero aún más 'ni-ni'". Según ANPE, no se ha establecido la jornada laboral de 18 dieciocho horas semanales en Secundaria, no hay noticias de las mejoras del nuevo Decreto de Interinos, no hay mejoras de las condiciones sociolaborales de los docentes y no revierte la penalización económica por enfermedad.

Tampoco se produce, continúa Vera, la reducción de las horas de las tardes de los maestros y no hay expectativas de mejoras significativas que se puedan aplicar este curso. Considera que la Consejería "podía haber hecho mucho más" habida cuenta de los cambios producidos tanto en las limitaciones impuestas por el anterior Gobierno y ya derogadas, la ayuda económica extra a las comunidades autónomas y la flexibilización del déficit público autonómico.

En concreto, subraya que los interinos no han sido dados de alta el pasado día septiembre, lo que supone "un flaco favor a ellos mismos, a los centros escolares y a los alumnos".

Maestros

A su juicio, a pesar de la situación actual los interinos siguen necesitando, para el reconocimiento económico y administrativo, de los meses de julio y agosto hasta los 280 días, una medida que "fue adoptada de forma excepcional y dolosa para este colectivo y sin justificar su vigor a día de hoy".

Respecto al cuerpo de maestros, señala ANTE que se ha querido hacer "un brindis al sol", con el engaño de la reducción de tardes ya que "no son tal pues" las horas de las tardes que no se realicen tendrán que pasar a la jornada de mañana y, así, habrá de constar en los horarios de cada maestro, empeorando la jornada de muchos de ellos en lugar e favorecerla.