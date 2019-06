Educación incrementará en 200 profesores el cuerpo de Secundaria con la reducción a las 18 horas lectivas

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha anunciado la contratación de 200 profesores el próximo curso 2019-2020 con la reducción de las 18 horas lectivas semanales en Educación Secundaria.

“Sabéis que por parte de este Gobierno y de los sindicatos siempre ha sido una prioridad la recuperación de las 18 horas lectivas en Educación Secundaria y nuestro compromiso siempre ha sido que en este curso, el 2019-2020”, ha señalado la consejera, que recuerda que la medida supondrá pasar de 19 a 18 horas lectivas.

Así lo ha explicado la responsable de Educación tras una Mesa Técnica, en la que ha abordado con los sindicatos de la enseñanza las medidas acordadas para mejorar las condiciones laborales de los docentes de cara al próximo curso.

Este curso 2018-2019 están impartiendo clases en el cuerpo de Enseñanzas Secundarias unos 7.600 docentes, que se beneficiarán de la reducción horaria. Cabe destacar que desde este curso escolar, Extremadura cuenta ya con una hora lectiva menos en Secundaria, tal y como se acordó entre Junta de Extremadura y sindicatos de la enseñanza, avanzando así en la recuperación de un derecho de los docentes al pasar de las 20 a las 19 horas lectivas, explica el Gobierno regional en un comunicado.

La consejera de Educación, Esther Gutiérrez, acompañada por el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz; y la directora general de Personal Docente, Heliodora Burgos; con motivo de la Mesa Técnica con los sindicatos Junta de Extremadura

Mayores de 55

Otro de los puntos del acuerdo con los sindicatos es la reducción de 2 horas lectivas adicionales para los docentes de Secundaria mayores de 55 años, que sólo se va poder implementar en los casos en los que no suponga un incremento del profesorado, tal y como se está haciendo en Educación Primaria.

En los casos que suponga un incremento de personal, no se va a poder hacer el próximo curso. Con un incremento de personal supondría una inversión de 5,5 millones de euros adicionales que, sin los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), Extremadura no puede implementar.

“Esta medida, en el acuerdo, no estaba establecida con fecha exacta para aplicarse en 2019-2020, pero sí es verdad que nosotros, en una Mesa Sectorial de Educación, nos comprometimos con los sindicatos a que nos gustaría aprobarla de cara al próximo curso.

Teniendo en cuenta que el acuerdo general siempre ha estado condicionado a los PGE, esta medida como tal no se puede llevar a cabo, pero sí podemos llevar a cabo la reducción de las horas lectivas tal y como se ha hecho en Primaria: sin aumento de profesorado, siempre que no supusiera un aumento de personal. Esto mismo se puede hacer también en Secundaria, siempre que no suponga un incremento, porque éste supondría una inversión adicional de más de 5,5 millones de euros”, ha detallado la consejera.

Como ha recalcado la consejera, “este curso, la prioridad va a ser la recuperación de las 18 horas. La implantación de la reducción de 2 horas lectivas adicionales para los mayores de 55 años se puede llevar a cabo en las mismas condiciones que en Primaria, pero no si supone un aumento de profesorado, que es lo que a nosotros nos hubiera gustado y es lo que le trasladamos hace unos meses a los sindicatos”.

Ante esto, la consejera se ha comprometido con los sindicatos de la enseñanza a seguir impulsando ésta medida completa y otras más al inicio del próximo curso, pues “aún así, yo quiero aclarar que la reducción de las 2 horas adicionales para los docentes mayores de 55 años es un el compromiso de esta Consejería, y así se lo hemos trasladado a los sindicatos. Es un compromiso firme que, por supuesto, vamos a abordar en el inicio del próximo curso, junto con el resto de los acuerdos que se pactaron con las fuerzas sindicales, como las licencias y permisos por estudio, y otras cuestiones”.

Presupuestos Generales del Estado

Además, la consejera se ha mostrado confiada en que el panorama nacional se estabilice y se puedan aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado, “para que Extremadura pueda recibir los fondos para poder llevar a cabo todas las medidas sin ningún problema”.

Esther Gutiérrez ha anunciado, también, que la próxima semana se celebrará una Mesa Sectorial de Educación en la que se cerrarán las plantillas funcionales de docentes para el próximo curso, donde ya se explicará con detalle la cifra definitiva del incremento de docentes para poder implantar en 2019-2020 las 18 horas lectivas.