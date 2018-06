Estudiantes de Extremadura repiten la Selectividad entre la "resignación" y el "enfado"

Esta mañana a las 10:00 horas ha comenzado la repetición de las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU) en las diferentes sedes de Extremadura situadas en Badajoz, Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena y Zafra, donde casi 5.000 estudiantes vuelven a examinarte de la antigua selectividad tras haberse publicado por error los exámenes de la semana pasada.

Tras las primeras pruebas de la jornada correspondientes al bloque primero con las asignaturas de Matemáticas, Latín y Fundamentos del Arte, jóvenes que salían de las aulas del campus pacense han manifestado opiniones diversas al respecto, entre la "resignación" y el "enfado".

Así Jaime Rodríguez, que se examinaba de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales ha considerado "injusto” volver a examinarse de nuevo. "Tenía planificadas mis vacaciones y ahora tendría que estar en Mallorca pero he tenido que cancelar el viaje, puesto que no me ha quedado otra". "Ahora a lo hecho pecho, es lo que toca", explica.

En la misma línea su compañero Joaquín Quintanilla ha lamentado que tras sentirse "feliz" por haber concluido el año lectivo, tras la decisión de repetir de nuevo los mismos exámenes manifiesta sentir "rabia". La filtración "no ha partido de los estudiantes sino de la Universidad" , por lo que a su parecer la UEx debería haber actuado con más "agilidad" y haber explicado "todo con claridad desde el principio".

Una segunda oportunidad

De otra parte, la estudiante Paula López, tras examinarse de Fundamentos del Arte, se ha mostrado agradecida por disponer de "una segunda oportunidad", ya que según precisa la prueba de este martes le ha salido "mejor" que la de la pasada semana por lo que espera obtener más nota. "Yo no lo veo un problema, veo una medida que aporta igualdad para todos".

Esta misma opinión comparte la joven Amalia Carrasco quien en declaraciones a este diario se manifestaba en los mismos términos al asegurar que el examen de Matemáticas, que ha hecho hoy, también le ha "salido mejor que el anterior".

Estudiantes de selectividad en Badajoz

En el Campus de Badajoz, el portavoz de la Coordinadora de Estudiantes pacenses, Hernán Álvarez, ha trasladado la disconformidad del alumnado con la dimisión del vicerrector de estudiantes de la UEx, Ciro Pérez, anunciada ayer. "No nos reconforta ni nos resulta gratificante" que haya puesto su cargo a disposición del rector.

"No debe dimitir porque no es culpable de lo ocurrido y siempre ha tenido un trato bueno y amable" con los alumnos, según precisa. "Su dimisión no soluciona nada", insiste. Por ello, adelanta que en el próximo Consejo de Gobierno , donde se haría efectiva la puesta a disposición de su cargo, la coordinadora defenderá que deponga su actitud, para que no dimita.

Decisión pendiente

Además, desde este colectivo recuerdan que aún queda pendiente esta tarde una reunión de la Comisión Organizadora de la EBAU, a la cual asistirá “con voz pero sin voto” la delegada del Consejo de Estudiantes de la UEx, Amalia Molano, para apoyar la petición hecha este lunes por los estudiantes de “repetir los exámenes del jueves con carácter opcional para los no presentados”, puesto que hubo jóvenes que optaron por no realizar esas pruebas tras haber obtenido “buenos resultados” el pasado miércoles.

“Si finalmente se toma esa decisión”, según "lo acordado" durante el encuentro de la tarde del lunes mantenido con responsables de la institución universitaria, entonces la “valoración de la coordinadora será positiva”, según concluye su portavoz.

Cabe recordar que los responsables universitarios también se comprometieron con los estudiantes a ampliar el número de correctores de cada asignatura para lograr que “las notas estén lo antes posible”, según apostilla Hernán Álvarez.