Plataforma de docentes pide un aumento de plantilla y la bajada de ratios por salud pública

El Movimiento por la Defensa de la Educación Pública Extremeña (DEPEX) hace un llamamiento a la sociedad de la región para que, respetando las medidas de separación necesarias, se unan a las movilizaciones convocadas el 10 y el 15 de junio por las organizaciones sindicales en contra del recorte de la plantilla funcional docente y en defensa del sistema educativo público extremeño.

En un comunicado acusa a los dirigentes de la Junta de Extremadura de, "con el claro objetivo de justificar los recortes previstos en educación", plantear discursos basados en "desviar la atención de los puntos centrales del debate", además de aportar datos "manifiestamente maquillados”.

Este colectivo rechaza los datos aportados por los representantes del Gobierno extremeño, según los cuales Extremadura cuenta con 1.300 docentes más que hace cinco años, un aumento que se cifraría en 835 docentes en el curso 2014/2015 y que bajaría a 345 en el curso 2015/2016.

Para DEPEX, esto pone de manifiesto que "las declaraciones de nuestros representantes políticos parecen estar muy lejos de los datos reales", salvo que hagan una lectura teniendo en cuenta la cifra total de docentes, no solo de la Enseñanza Pública, sino también de la Concertada-Privada, "dato que velan intencionadamente en su discurso".

Contrataciones a tiempo parcial

"Un análisis exhaustivo de los datos nos revela un escenario muy distinto del que la Administración se empeña en presentar a la ciudadanía extremeña", según este movimiento, que aunque señala que en el curso actual existen 1.093 profesores más con respecto al curso 2010/2011, cuando "contábamos en la región con 14.407 docentes en la educación pública", hay que tener en cuenta que entonces no existían las contrataciones a tiempo parcial y todos los interinos eran contratados a jornada completa.

A su juicio, existe "un paulatino desmantelamiento de la Educación Pública, cuya tasa de precariedad laboral en el colectivo docente se ha visto aumentada hasta llegar a alcanzar cifras de empleo a jornada parcial del 10,9% de la plantilla total", según datos del último informe publicado por el Consejo Escolar de Extremadura.

Traducido a datos concretos, esto supone que aproximadamente 1.690 docentes de los 15.500 con los que cuenta la educación pública en el curso 2019/2020 están contratados a jornada parcial, por lo que "el aumento de plantilla desde el 2010 no puede compararse bajo los mismos parámetros y condiciones".

"Poner sobre el tapete el análisis de estos datos es fundamental" para este colectivo, ya que "la precariedad de la plantilla docente repercute directamente en la calidad de la enseñanza" y "si gran parte del profesorado trabaja a media jornada, en muchos casos itinerante, sin estabilidad, ni visos de permanencia, eso supone que muchos centros educativos vean parcheadas sus necesidades, que no se resuelven nunca".

DEPEX indica, además, que las declaraciones del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en la que insta "a realizar un pequeño esfuerzo, ante enorme caída de ingresos, y su posterior mensaje de calma según el cual cuando se normalice la situación, lo recuperamos, olvida deliberadamente que ese esfuerzo recaerá principalmente en el alumnado más desfavorecido", que se puede ver descolgado del sistema por falta de recursos e inversión.

Por ello, para este colectivo, " es esencial insistir en que la petición de aumentar plantillas y disminuir la ratio", no solo para mejora la calidad de la enseñanza, "algo prioritario", sino también como una cuestión de salud pública que "no se puede eludir bajo ningún supuesto" en un momento en el que no se sabe cómo va a evolucionar la pandemia.