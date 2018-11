El rector de la UEx no considera negativa la propuesta de obtener el título de bachillerato con un suspenso

Así figura en la Propuesta para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación del Gobierno central que, como ya sucede en la Universidad, incorpora "mecanismos de compensación" que valoran la trayectoria académica del estudiante.



Esta es una de las medidas que establece el documento que ha elaborado el Ministerio de Educación con la intención de eliminar los "aspectos más lesivos" de la Lomce y corregir los artículos "que más vulneran la igualdad".



Tras la presentación de la III Feria de Empleo y Emprendimiento que organiza la UEx, a pregunta de los medios, Píriz ha manifestado también que no puede ir en contra del rigor académico y de las exigencias mínimas que debe tener cualquier estudiante para acceder a la Universidad.



"Sabiéndola contextualizar y explicando los motivos y razones que llevan a tomar esa medida, inicialmente no me parece negativa, si no más bien al contrario", ha señalado, según recoge Efe.



Píriz ha expresado que, a simple vista, parece "poco serio", pero que habrá que analizar las causas.



Cuando el Gobierno ha hecho esta propuesta, es porque tendrá sus motivos, ha apuntado el rector.



Ha recordado que siempre he sido partidario de facilitar a los estudiantes el camino a lo largo de su vida de formación y que esto tiene que ser compatible con el rigor académico.

Exigencias

"No estamos para regalar títulos, somos instituciones que nos dedicamos a formar a personas que nos gusta llamar cultas, libres, solidarias y comprometidas con el progreso y el desarrollo de su tierra", ha añadido.



Para ello se necesita cierto nivel de exigencia y rigor, aunque en algunas ocasiones un "grado de flexibilidad", que permita a una persona que haya tenido algún obstáculo impedirle el título, merece una reflexión