La Universidad de Extremadura registra 9.000 preinscripciones como primera opción en sus 62 grados

La Universidad de Extremadura, que oferta 5.305 plazas, ha recibido un total de 8.570 preinscripciones de estudiantes que solicitan, como primera opción, uno de los 62 Grados y 10 Planes Conjuntos de Enseñanzas Oficiales que la institución extremeña ofrecerá el próximo curso académico.



Se trata de un número ligeramente inferior al de años anteriores, aunque a estas cifras hay que incorporar otras 10.318 solicitudes de alumnos que incluyen a la UEx entre sus preferencias a la hora de seleccionar una titulación como segunda o tercera opción, según informa en una nota de prensa.



Como explica la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Rocío Yuste, por el momento, estas son las solicitudes que ha registrado la Universidad de Extremadura tras el periodo de preinscripción, que cerró el pasado 2 de julio.



No obstante, las cifras no son concluyentes y el número de matriculaciones, que se extiende hasta el mes de septiembre, "puede variar significativamente".



Por ejemplo, suele ser habitual que los estudiantes barajen la posibilidad de cursar sus estudios en diferentes universidades antes de decidirse finalmente.



A esto hay que sumar que no todas sus titulaciones podrán dar respuesta a la demanda registrada, como es el caso, sobre todo, de Medicina, que ha recibido 2.078 solicitudes de preinscripción, pero la UEx solo podrá ofertar plaza a 120 estudiantes.



Precisamente por eso, el objetivo ahora de la Universidad de Extremadura es mantener, o superar, la cifra de 3.600 estudiantes matriculados el curso anterior, se añade en el comunicado.



Las diez carreras más demandadas en la UEx han sido, junto a Medicina, Veterinaria, Enfermería, Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Psicología, Educación Primaria, Derecho, Ingeniería Informática en Ingeniería de Software y Comunicación Audiovisual.



El plazo para formalizar la matrícula para estudiantes de nuevo ingreso en la UEx comenzará el 11 de julio y para los alumnos veteranos, el plazo arrancará el 18 de julio.



Además, hasta el 11 de julio, continúa abierto el plazo de preinscripción para las personas que deseen cursar uno de los másteres que ofrece la UEx.