“No va a haber un aprobado general en las aulas ni se van a regalar las notas”, aclara la consejera de Educación

El sistema de evaluación se adaptará para impulsar la promoción y titulación, de manera que la repetición siempre será una medida "excepcional y argumentada", ha dicho Esther Gutiérrez El Ministerio, en coordinación con las CCAA, aborda un plan para seleccionar y quitar contenidos del primer trimestre del próximo curso y añadir otros que no se darán este tercer trimestre En verano no habrá prolongación del curso y se ha planteado ofrecer actividades lúdicas y pedagógicas, con carácter formativo, para el alumnado que quiera asistir de forma voluntaria La Junta no se puede plantear la vuelta de los alumnos a las aulas en una fecha determinada "hasta que la autoridad sanitaria lo indique", ni siquiera el propio Ministerio