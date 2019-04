El nuevo decreto de interinidad permitirá a los docentes elegir entre 8 zonas el próximo curso

Los interinos docentes no universitarios podrán elegir entre ocho zonas geográficas, en lugar de las dos actuales, para ser convocados a partir del próximo curso escolar.

Así lo recoge el nuevo decreto aprobado este martes por el Consejo de Gobierno. Incluye una nueva baremación, que puntuará por día y no por mes trabajado, así como la creación de listas supletorias para los opositores que no han superado la fase práctica, aunque estas dos novedades no entrarán en vigor hasta el curso 2020/2021.

La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha destacado que el nuevo decreto genera estabilidad y mejora la situación de las personas interinas.

Otras de las novedades es la realización de una prueba escrita para la conformación de las listas extraordinarias, la inclusión del sistema de llamamientos informatizados y la incorporación de nuevos supuestos de renuncia justificada.

Tres tipos de listas

Se establecen tres tipos de listas de espera: ordinarias, supletorias y extraordinarias. Las listas ordinarias estarán integradas por quienes lo soliciten y hayan superado la prueba que se determine en los procedimientos selectivos convocados por la Consejería competente en materia de educación.

Las listas supletorias, a su vez, estarán formadas por las personas participantes en el último proceso selectivo convocado por la Consejería competente en materia de educación que no hayan superado la prueba determinada en el mismo y superen la prueba específica que se establezca.

Por lo que respecta a las listas extraordinarias, se constituirán mediante la aplicación del baremo que se establezca en la correspondiente convocatoria, pudiendo incluir, además, la realización y superación de una prueba que permita comprobar la aptitud y los conocimientos de los aspirantes.