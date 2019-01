Si hubiera elecciones generales el PSOE lograría en la región un 38% y PP 22%

El mayor porcentaje de votos que obtendría el PSOE en los próximos comicios generales, si se celebraran mañana, sería en Extremadura, con el 38,2 por ciento de los sufragios, mientras que el PP lograría el 22,4, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Eso significa que los socialistas avanzarían 4 puntos respecto al resultado de 2016 y los populares bajarían 17, mientras que Ciudadanos mejoraría un 4% y Unidos Podemos se dejaría nueve puntos.

Según ese barómetro el 38,2% de los extremeños votaría PSOE, el 22,4% PP, el 14,5% Ciudadanos y un 3,9% a Unidos Podemos, mientras que Vox no aparece con datos mínimos en la encuesta.

Habría ademá un 21% de extremeños que ha dicho que no sabe a quién votar, lo haría en blanco, no votaría, o no sabe/no contesta.

La segunda opción para votar si no fuera la primera, la encabeza Ciudadanos con un 18,3%.

Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja son las comunidades en las que Vox obtendría mayor porcentaje de votos si mañana se celebrasen elecciones generales.



No obstante, sería en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde más papeletas conseguiría, hasta una de cada cinco que se depositasen en las urnas, es decir, un 20%.



"¿A qué partido votaría usted?" es la pregunta formulada por el CIS en su último barómetro, correspondiente al mes de diciembre, y en Castilla-La Mancha el 6,8 % ha respondido que se decantaría por Vox, porcentaje que llega al 5 % en los casos de Cantabria y La Rioja.



En Andalucía, donde en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre irrumpió en el Parlamento regional con casi el 11 % de los votos y doce diputados, un 4,2 % de los andaluces apoyaría ahora en unas generales al partido de Santiago Abascal.



Si se añade a este voto espontáneo la simpatía que genera el partido, en Castilla-La Mancha se elevaría hasta el 7,5 %, mientras que en Andalucía subiría al 4,6 %. En el resto, permanecería sin grandes variaciones.



Vox también superaría el listón del 3 % de votos para tener la posibilidad de un escaño en el Congreso en la Comunidad Valenciana, con el 3,9 %, y en Madrid, con el 3,8 %.



Donde más votos tendría el PSOE es en Extremadura (38,2 %) y Canarias (31,8 %); el PP obtendría el mayor respaldo en Castilla y León (30,2 %) y Extremadura (22,4 %); Podemos, tendría más porcentaje en País Vasco (15,5 %) y Murcia (15,1 %), y Ciudadanos llegaría hasta el 22,5 % en Cantabria y el 19,3 % en Madrid.

Autonomías

Por otro lado, según el CIS sólo un 17,3 % de los encuestados está a favor de un Estado sin autonomías y con un único Gobierno central, un porcentaje que ha bajado más de tres puntos con respecto a la encuesta anterior.



Esta fórmula de organización territorial, que apoyan partidos como Vox, es la segunda de las elegidas por los encuestados, aunque está muy por debajo de la más votada, que es la que aboga por mantener el sistema actual, y que defienden el 39,5 por ciento, el mayor porcentaje en un año.



Aún así crece el porcentaje de quienes defienden que se reduzca la autonomía de las comunidades, que pasa del 10,3 por ciento al 13 por ciento.



Aumentan también, aunque en menor medida -1,5 puntos-, los partidarios de que las comunidades tengan mayor autonomía que en la actualidad, que llegan al 13,9 por ciento.



Y un 9,6 por ciento -un punto menos que el pasado mes- apoya que las comunidades puedan tener la posibilidad de independizarse.



El CIS también recoge que aumentan los encuestados que se sienten únicamente españoles, que son el 14,7 por ciento -2,4 puntos más-, como también suben los que se sienten más ciudadanos de su comunidad que españoles (del 9,3 al 11,8).



En cualquier caso, siguen siendo mayoría quienes se consideran tan españoles como de su comunidad, un 55,9 por ciento.



El 7,6 por ciento se siente más español que de su comunidad, frente al 6,4 por ciento que se siente solo de su comunidad.