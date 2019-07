El nuevo plan de empleo de Junta y diputaciones estará pensado contra la despoblación

El nuevo plan laboral de la Junta y las Diputaciones provinciales que sustituirá al Plan de Empleo Social, dará prioridad a colectivos como las mujeres y los jóvenes, mantendrá la dotación presupuestaria actual de 24 millones, con posibilidad de ampliación, y se espera que pueda estar listo "antes de finales de año".



Así lo ha manifestado la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, antes de reunirse con los presidentes de las diputaciones de Badajoz y de Cáceres, Miguel Ángel Gallardo y Rosario Cordero, respectivamente, para iniciar conversaciones sobre la nueva línea de acción que sustituya al Plan de Empleo Social.



Esta medida busca dar respuesta a la situación "totalmente diferente" del panorama del desempleo en relación a hace cuatro años cuando se puso en marcha el primer Plan de Empleo Social.



La consejera ha indicado que el deseo de todas las partes es poder presentar el nuevo plan de empleo en la fecha en la que vence el vigente, que concluye a finales de año, y ha señalado que se mantiene la aportación de 24 millones, de ellos 12 por parte de la Junta y seis cada una de las Diputaciones.



Eso no es óbice para que en el "giro" de las políticas activas de empleo que quiere llevar a cabo la Junta, repensando los distintos programas que tiene como Empleo Experiencia, se puedan "fusionar" distintos programas y crear algo "más potente".



"Veremos si modificamos exclusivamente el Plan de Empleo Social con esos fondos o estamos todos de acuerdo en modificar esa cantidad", ha señalado la consejera, quien ha incidido en que el objetivo principal es "combatir el desempleo y buscar un empleo de mayor calidad".



Gutiérrez ha destacado que la situación "ha mejorado notablemente" respecto a hace cuatro años, cuando "se partía de 149.000 parados y hoy hay 101.000", el número de hogares con todos los miembros en paro era "de cerca de 51.000 y ahora se ha reducido a un 36,5 % y los parados de larga duración han disminuido un 33 %".



Por ello, es necesario "reorientar" esos fondos de la Junta y de las instituciones provinciales a "las necesidades actuales de la región y las circunstancias de los parados de Extremadura", para lo que se trabajará con los datos que arroja el Observatorio de Empleo.

Hay que cambiar

El presidente de la Diputación de Badajoz también ha insistido en que los objetivos del nuevo plan "no pueden ser los mismos que los que nos marcamos en 2015" porque "las cosas han cambiado".



Ha defendido un programa que "pueda reorientar las políticas de empleo hacia un empleo de calidad", en el que también tengan cabida "otros sectores poblaciones" que hasta ahora no eran destinatarios principales pues entonces lo que "se pretendía era recuperar a personas que habían salido del circuito de las prestaciones".



En estos momentos, una vez que la situación ha cambiado gracias a los planes de empleo social desarrollados a lo largo de estos cuatro años, es "un buen momento para reflexionar" sobre hacia dónde hay que reorientar esas políticas de empleo para que, entre otros fines, permitan ofrecer oportunidades laborales a los jóvenes y las mujeres.



Para Gallardo, "todo lo que al final dé equilibrio y justicia serán indicadores a poner en marcha en este plan de empleo".



"Nos encontramos ante unos datos que no tienen nada que ver con los datos que había hace cuatro años", ha remarcado igualmente la presidenta de la Diputación de Cáceres.



En su opinión, el nuevo programa debe dar prioridad a los colectivos antes citados para que puedan desarrollar "un proyecto de vida" en los pueblos y ciudades de la región, lo que "incidirá de manera decisiva en lucha contra la despoblación".