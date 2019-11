El comité de empresa de Canal Extremadura pide la dimisión del director general

El comité de empresa de Canal Extremadura ha exigido la dimisión inmediata de su director general, Urbano García, por considerar que, en el marco de un taller impartido sobre periodismo móvil, "fomentó el intrusismo" atentando así "contra los principios deontológicos de la profesión".

A través de un comunicado, el Comité de Empresa de Canal Extremadura hace referencia a diversos mensajes que trasladó Urbano García durante un taller sobre periodismo móvil impartido en Colombia.

García apunta, tal como afirma el comité y queda recogido en el vídeo del citado taller, que, y "no habré dicho esto aquí, no sería partidario de las Facultades de Periodismo. Sería partidario de a un buen historiador darle una formación periodística, de a un buen químico darle una formación periodística en un curso o en un máster de un año, de dos o los que fueran necesarios".

"Si seguimos fabricando gente que no se adecúa al perfil que a día de hoy necesita la comunicación, y que es una comunicación democratizada, no vale para mucho", sostiene García, quien apunta que las categorías profesionales actuales del audiovisual no van a durar más de cinco años.

"La creatividad audiovisual con este tipo de herramientas no entiende de categorías profesionales", asegura el director general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma). No obstante, Urbano expone que estas nuevas herramientas son "complementarias, no sustitutivas".

En opinión del Comité, se trata de unas declaraciones "impropias e incompatibles con ejercer como máximo responsable de los medios de comunicación públicos de Extremadura".

Que lo cesen

En este sentido, el comité ha expuesto que si la renuncia a su cargo no se produce en las próximas horas solicitará a los representantes políticos su cese "por su actuación contraria a los criterios de la Ley reguladora de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales".

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, por su parte, critica el “desprecio” con el que Urbano García ha hablado de la profesión periodística y cómo “ningunea” la negociación colectiva con la representación laboral de su propia plantilla.

Desde CCOO se reprocha también que pusiera como ejemplo de “buenas prácticas” las de un medio de comunicación sueco que había despedido a los 25 periodistas o cámaras que se habían negado a recibir un “curso intensivo de dos meses” para reconvertirse en una especie de cámara-periodista o periodista-cámara.

Por su parte, la secretaria general de Extremeños y diputada regional por Unidas por Extremadura, Lorena Rodríguez, también a través de una nota de prensa, ha mostrado su apoyo al comité de empresa y ha pedido la dimisión o el cese de García.

Rodríguez Lucero asegura "compartir punto por punto" las razones expuestas por el comité y califica de "inconcebible" lo que, en su opinión, son manifestaciones contrarias a la profesionalidad de sus trabajadores.