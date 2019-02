El plan de expansión de Ikea no incluye la apertura de un gran centro en Badajoz

La multinacional Ikea no incluye en su actual plan de expansión la apertura de un establecimiento con formato tradicional en Badajoz, aunque la ciudad es considerada de "interés" dentro de sus restantes ofertas debido a su potencial.



Así lo ha explicado este lunes a los medios el director de Ikea Sevilla, Fernando Pozuelo, después de inaugurar en Badajoz una tienda "Ikea Diseña", formato donde el usuario diseña, planifica y compra sus proyectos de hogar, que puede recogerlos en un punto ubicado también en la ciudad o recibirlos en su propio domicilio.



La inauguración de este formato, a la que ha asistido también el alcalde, Francisco Javier Fragoso, demuestra el "interés" de la firma sueca por la ciudad, aunque con esta apertura "no se quieren crear falsas expectativas" en relación a la llegada cercana de un centro tradicional, ha aclarado.

Hacer el pedido



El establecimiento "Ikea Diseña" es un punto de diseño y decoración donde a través de una planificación, tras cita previa o con visita espontánea del usuario, se atienden los pedidos que se soliciten.



Los productos se podrán recibir en un punto de recogida, también abierto recientemente por la empresa escandinava en Badajoz, o serán enviadas al domicilio de los clientes.

Nuevos formatos

Fernando Pozuelo ha afirmado que además de esta iniciativa en la actualidad testan otros formatos que van más allá del tradicional establecimiento de 30.000 metros cuadrados, como por ejemplo un concepto de tienda urbana que ya está operativo en Madrid.



En este sentido "no se descarta" que pudiera implantarse un formato de este tipo en la ciudad extremeña, pues para Ikea Sevilla se trata de una localidad "clave", como demuestra el número de ciudadanos pacenses que acuden al centro de la ciudad hispalense.



Según ha precisado, la firma sueca posee entre sus premisas que los consumidores tengan un punto de contacto de Ikea a menos de 60 minutos en coche, pero ese punto "no solo son las tiendas como tradicionalmente se conocen".



Los nuevos establecimientos no convencionales o el comercio online tienen cada vez "más importancia" para Ikea, ha añadido Pozuelo.