La extrema derecha ya estaba en el Ayuntamiento de Badajoz, según UP

La formación Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo considera que los últimos hechos en torno al Ayuntamiento de Badajoz demuestran que "la ultraderecha no entra ahora en las instituciones, sino que nunca ha dejado de estar presente en ellas".



En una nota de prensa señala que el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, atribuye a Vox áreas de gobierno, "le da un sueldazo" a pesar de ser el grupo menos votado de todos y nombra como eventuales con sueldo a los dos homenajeados por la Fundación Francisco Franco Juan Antonio Morales y Antonio Pozo.



La formación recuerda que Morales y Pozo fueron miembros del PP hasta hace unos meses y están presentes "desde hace lustros" en la política municipal y autonómica, donde se han quedado "sin alcaldía en Guadiana y sin escaño en la Asamblea de Extremadura".



Ahora, Morales y Pozo "ayudarán al concejal Alejandro Vélez a gestionar unas competencias que llevan años privatizadas, y por lo tanto que no precisan de un edil con dedicación exclusiva".



Por su parte, señala que la actitud de Ciudadanos "va acorde con su estrategia estatal", que "niega la evidencia" de un pacto con la ultraderecha de facto, ya que necesita al concejal de Vox, "abiertamente fascista" y con pasado reciente "vinculado a grupos neonazis", para alcanzar la alcaldía dentro de dos años.



En cuanto al edil de Vox, señala que "no esconde el acuerdo, e incluso llama compañero al líder de Ciudadanos en el Consistorio pacense, Ignacio Gragera".