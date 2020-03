Una docena de extremeños estuvieron en el acto de Vox en Madrid, tras el que Ortega dio positivo

Una docena de extremeños militantes de Vox viajaron el domingo pasado a Madrid para participar en el acto nacional del partido tras el cual el secretario general, Javier Ortega Smith, dio positivo por el virus.

Fuentes políticas han explicado que fueron varios afiliados de la región, alrededor de una docena, los que estuvieron en un mitin en el cual Ortega ya apareció desde el inicio afectado, tosiendo y moqueando; algunos de ellos le saludaron.

El partido de extrema derecha ha pedido luego disculpas por no haberlo cancelado, un acto que desde algunos sectores se vio como una contraprogramación a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer.

Diputados en cuarentena

Los diputados nacionales del partido por Extremadura, Víctor Sánchez del Real por Badajoz y Magdalena Nevado por Cáceres, son dos de los 52 parlamentarios de este partido en el Congreso de los Diputados que se encuentran en cuarentena voluntaria tras conocerse el positivo del secretario general.

En un mensaje en su perfil en una red social y según recoge la agencia Efe, Sánchez del Real ha explicado que en su caso, aunque no tiene síntomas, permanecerá aislado en su residencia de trabajo en Madrid sin desplazarse a la de Mérida.

"En primer lugar, porque esa es la recomendación de las autoridades locales (no viajar) y, en segundo lugar, porque no me gustaría ser portador de un virus a la provincia de Badajoz".

Trabajará desde Madrid y ha pedido disculpas a las personas e instituciones en Badajoz con las que tenía previsto celebrar encuentros y reuniones durante los próximos 15 días.

"Creo que es mi responsabilidad actuar así hasta descartar contagio o que pueda difundir el virus".

Un abrazo. Para temas concretos locales mis compañeros de @VOX_Badajoz están disponibles. Y todo el equipo de @VOX_Congreso estamos trabajando en remoto. pic.twitter.com/vHpnilkpmi — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) March 10, 2020

Su compañera Magdalena Nevado sigue el aislamiento desde Madrid y hasta no aclarar si tiene o no el virus, no volverá a Cáceres