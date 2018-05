Unos 4.500 extremeños se forman en competencias digitales con Google Actívate

Más de 4.500 extremeños se han formado ya con el programa Google Actívate, que ofrece cursos y talleres gratuitos en competencias y habilidades digitales para facilitar el acceso al mercado laboral, y cuyo Tour ha llegado a Mérida con un autobús acondicionado para esta formación en el Puente Lusitania.



El autobús, que permanecerá en la capital extremeña durante cuatro días, ha sido visitado hoy por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien posteriormente ha participado en el Centro Cultural Alcazaba en el acto de inauguración del Tour.



Éste ha dado paso a la actividad denominada píldoras formativas digitales, en la que 300 alumnos extremeños reciben formación sobre empleo y marca personal; y el 21 y 22 de mayo, en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, se impartirá un curso.



Además de los presenciales, todos los extremeños que estén interesados pueden acceder a una amplia oferta de cursos online gratuitos de Google Actívate, que incluye formación en marketing digital, comercio electrónico, desarrollo de aplicaciones...



En su intervención, Vara, tras invitar a Google a sumarse al proyecto Repensar Extremadura, ha destacado la importancia de que la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés, y de que los avances permitan "un mundo mejor y más justo, donde la alfabetización digital no permita que se abran nuevas brechas".



Ha destacado que hay toda una generación que vive en las redes, que no ve la tele, sino que hace uso de plataformas digitales, de la autoprogramación, una generación que "compra en Amazon y vende en Wallapop, que viaja en BlaBlaCar o hace turismo en Airbnb".



En su opinión, no ha habido ningún proceso revolucionario como éste, en el que "se haya producido el aprendizaje de manera tan natural", sin brecha social ni de edad, donde "lo analógico acabará muriendo y lo digital llegará a todo el mundo".



En Extremadura, ha precisado, "más del 90 % de hogares tienen móviles y por encima del 80 % internet".

Asombro y vértigo

El director de Políticas y Asuntos Públicos de Google España, Francisco Ruiz Antón, ha manifestado que probablemente el "asombro y vértigo" que producen ahora los avances como la inteligencia artificial, la robótica, los coches autónomos o la realidad virtual, es "el mismo que experimentaron en su momento los conquistadores extremeños que se lanzaron a descubrir nuevos mundos".



Ha asegurado que para que grandes empresas tecnológicas y digitales como las que triunfan en el mundo salgan de aquí, primero hay que creérselo, y "esta tierra de conquistadores tiene el ADN para intentarlo" y, en segundo lugar, "formarse en las habilidades y nuevas profesiones que el mercado está demandando".



También es necesario contar con un marco regulatorio legal adecuado, para lo que ha pedido un pacto de Estado entre los diferentes grupos políticos para convertir a España en un líder en revolución tecnológica.



Ruiz ha añadido que, según el presidente de la Comisión Europea, en 2020 se espera que "haya 900.000 puestos de trabajo en el ámbito de la economía digital que no se podrán cubrir" porque no hay profesionales con habilidades precisas para ocuparlos", algo que no casa si se tiene en cuenta que en 2013 hubo "un 55 % de desempleo juvenil".



Por ello, ha animado a los jóvenes a realizar los cursos gratuitos de Google Actívate, en los que, desde su lanzamiento en 2014, se han formado más de 4.500 extremeños y para que "nadie en Extremadura pierda el tren de la innovación tecnológica".



El vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura, Ciro Pérez, quien ha excusado la presencia del rector por encontrarse en el extranjero, ha señalado que muchas veces lo que diferencia a un demandante de empleo de otro, en igualdad de condiciones, es "el arsenal de competencias transversales" que tiene sobre cuestiones que no están contempladas en la formación reglada.



Un "empeño" en el que trabaja desde hace tiempo la UEX, en promover todo lo relacionado con el emprendimiento y las competencias transversales, como gestión del tiempo, toma de decisiones en momentos de estrés, concursos de debate, oratoria...



Por ello, ha calificado a Google Actívate como "una herramienta muy útil" y ha invitado a los universitarios, egresados y estudiantes a hacer uso de este programa gratuito que les va a ayudar a "descubrir nuevas oportunidades laborales y a mejorar las competencias digitales".



Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha agradecido a Google que haya pensado en Mérida para esta iniciativa y ha subrayado la enorme importancia que tiene y tendrá en el futuro el comercio on-line, ya que "cualquier negocio que se implante no se va a poder llevar a cabo si no es a través de la red".