El nuevo gobierno regional tampoco cumple el principio de paridad, pero Vara dice que de momento debe ser así

El nuevo gobierno regional no cumple el principio de paridad, como tampoco lo hacía el anterior. Son a partir de ahora, incluyendo al presidente Guillermo Fernández Vara, siete mujeres y tres hombres, y en la legislatura pasada igualmente había cinco mujeres y dos hombres. El presidente así lo admite, pero afirma que mientras no haya igualdad plena, es lo mejor: “Lo que falta por hacer [en materia de igualdad], o lo hacen ellas, o no se hará”.

El también secretario regional del PSOE ha dado a conocer los motivos y detalles de su nuevo y último Ejecutivo, y confirmado los nombres y reparto de competencias que se han venido conociendo desde el sábado.

La estructura es presidencia, dos vicepresidencias, y nueve consejerías dos de las cuales estarán en manos de la vicepresidenta primera Pilar Blanco-Morales (Administración Pública y Hacienda), y del vicepresidente segundo, José Vergeles (Sanidad y Servicios Sociales).

Las otras siete consejerías y sus responsables son: Rafael España, consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital; Olga García, consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad; Begoña García, Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio; Esther Gutiérrez, Educación y Empleo; Leire Iglesias, consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda; Nuria Flores, consejera de Cultura, Turismo y Deportes, e Isabel Gil Rosiña, consejera de Igualdad y Portavocía.

El gobierno del momento

Fernández Vara afirma que es un gobierno ajustado a la situación actual –“cada momento tiene su gobierno”-, y el que haya pocos cambios de competencias y personas es fruto del favor ciudadano y electoral conseguido en los comicios autonómicos.

Se deriva también de los ejes de su discurso de investidura, se ajusta a propuestas sobre un plan de movilidad como las hechas en aquel debate por Unidas por Extremadura (UPE), y de las necesidades de ajustarse a las tendencias políticas nacionales como es la de abordar cuestiones como el cambio climático, provocado en parte por energías sucias.

Igualmente es fruto de propuestas hechas por diversos sectores como el turismo, las organizaciones agrarias, de política social.

La edad media del Consejo de Gobierno de la Junta es de 44 años y hay representación de cuatro generaciones y tantas décadas, miembros nacidos en los 50, 60, 70 y 80.

Fernández Vara ha admitido que ha recibido varios noes de gente que ha declinado formar parte no ya del Consejo de Gobierno, que eso no hay problemas según él, pero sí asumir segundos niveles, y en especial en el departamento de Sanidad.

“En ese ámbito tenemos un problemas de retribuciones, no van a venir a ganar menos, y sobre todo exponiéndose a la lapidación pública, a tener que aguantar críticas y una sobreexposición”.

Calendario

El nuevo Ejecutivo, tras tomar posesión sus vicepresidentes y consejeros, se reunirá por primera vez este martes, y en él Vara dará sus primeras directrices políticas y de trabajo.

Al día siguiente, miércoles, el presidente se reunirá con la representación de sindicatos y empresarios.

A lo largo de este mes de julio los altos cargos que se vayan nombrando (directores y secretarios generales, directores gerentes, etc.) irán compareciendo en una comisión del Parlamento regional para explicar a los diputados sus currículos y propósitos.