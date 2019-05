“Me gustaría que hubiera una urbanización Valdecañas en casi todos los embalses”

Cayetano Polo Naharro, cacereño de 43 años de edad, se ha hecho finalmente con los mandos de Ciudadanos Extremadura y es su candidato el próximo domingo a la presidencia de la Junta, cambiando así la cara del cartel que hace cuatro años ocupó Victoria Domínguez, ahora diputada nacional en Madrid.

Se describe como “un niño del barrio del Perú de Cáceres” que termina bachillerato y COU en su ciudad, acaba ingeniería de montes en Madrid, y empieza en Ciudad Real sus andanzas profesionales que han sido casi siempre fuera de Extremadura –“porque el problema de falta de trabajo no es de ahora, es de siempre”-, y que resume ahora en 20 años en el ámbito forestal, medio ambiente, y muy especialmente en el tratamiento de agua en empresas familiares y constructoras multinacionales.

En 2012-2013 tuvo que hacer la “aventura” americana, las empresas “tuvimos que buscar otros mercados y he trabajado en Perú, Chile, Honduras, incluso en la India y Turquía llevando proyectos de tratamiento de agua”.

En septiembre de 2014 por inquietud política y vocación por la cosa pública se sumó a Ciudadanos, su primera afiliación, y cuando el partido empieza a arrancar en Extremadura, en las elecciones de 2015, “me vi de candidato en Cáceres a la alcaldía cuando seis meses antes no sabía ni qué era esto de la política activa”. Concejal, portavoz, diputado provincial, y varios cargos orgánicos en el partido de coordinador local, secretario de organización regional y finalmente portavoz autonómico.

Se confiesa usted absolutamente nuevo en esto, pero ¿no ha tenido ningún maestro que le haya hecho aprender rápido?

Mi referencia y la de todos es Albert Rivera, para nosotros es un espejo pero más allá de él, el aprendizaje y apoyo es el de todos los compañeros y afiliados en el día a día, y entre todos hemos conseguido construir esto.

Fueron decisivos en el Ayuntamiento de Cáceres desde el principio

El resultado electoral nos dio ese protagonismo en los ayuntamientos de Badajoz y Cáceres, y decidimos hablar con todas las fuerzas, luego con la más votada, PP, pusimos condiciones sobre la mesa, las asumieron de forma poco cariñosa pero firmaron, aunque al final no cumplieron ni la mitad

De Victoria Domínguez como candidata autonómica se ha pasado a usted

Hubo primarias pero solo se presentó un candidato [él], fue un proceso tranquilo, agradeciendo a todos los compañeros de Extremadura que me animaran a dar el paso y su apoyo. Victoria Domínguez decidió ponerse a disposición del partido, pero así estamos todos, debemos estar donde seamos más útiles y efectivos para el proyecto

En las dos candidaturas provinciales a la Asamblea de Extremadura casi todos son desconocidos

Son gente que la inmensa mayoría no han estado nunca en política. Incorporamos a personas que consideramos que representan los valores de Ciudadanos, son gente con mucho talento, vienen de la sociedad civil para aportar experiencia profesional fuera de la política, y vienen a la política a sumar, es fundamental que llegue gente con otras experiencias, distintas, se necesita abrir ventanas, aire fresco, y aportar la capacidad de gestión y toma de decisiones que en el ámbito de la empresa o la función pública han adquirido.

El líder de Ciudadanos, durante la entrevista

Últimamente no, pero días atrás José Monago no dejaba de requerirles públicamente si tras las elecciones le van a apoyar a él o a Fernández Vara, pero usted ni caso

Están preocupados, a mí tampoco me hace caso Monago, yo le pregunto si va a permitir que Vara siga siendo presidente o facilitar que lo sea Cayetano Polo; Vara y Monago para nosotros son el pasado, representan la Extremadura con la mayor tasa desempleo, la de los 300 extremeños que se van cada mes, los 4.000 jóvenes que se fueron el año pasado. Vara y Monago son el problema de Extremadura y no la solución, y Monago tiene un problema, cuando insiste tanto habla pensando en su derrota, nosotros queremos gobernar y el problema lo puede tener él a la hora de decidir.

Supongo que el líder del PP les quería emplazar para que le hicieran a él presidente de la Junta

Imagino que desde su condición de perdedor quiere eso, pero yo le digo a él que lo que tiene que hacer es decidirse si permite que gobierne Vara o que Cayetano Polo sea presidente de la Junta.

A escala nacional pasó algo similar en las elecciones generales, requerimientos mutuos PP-Ciudadanos

Necesitamos un cambio tanto a nivel nacional como autonómico, ninguno de ellos, PP ni PSOE, lo pueden suponer, solo lo puede asumir Ciudadanos, ellos bastantes problemas tienen con solucionar sus casas como para solucionar los problemas de los españoles

¿Y usted llegado el caso a quién haría presidente, a Vara o a Monago?

Vamos a hacer presidente a Cayetano Polo

Eso mismo decía en Andalucía el líder de su partido Juan Marín antes e incluso las primeras horas después de las autonómicas, que el presidente debía ser él, pero luego…

Aunque el PP es lo mismo en Andalucía que en Extremadura, con sus problemas de corrupción y regeneración en todos lados, son diferentes las circunstancias. En Andalucía presentaban a un líder que nunca había gobernado y aquí vuelven a presentar a Monago, que junto a Vara son dos caras de la misma moneda.

Ideológicamente, ¿con quién más a gusto, con el centroderecha o la derecha directamente, o con el centro izquierda?

Me siento a gusto en el centro liberal y progresista que representa Ciudadanos, cómodo en el proyecto de una Extremadura moderna, en regeneración y que sea tierra de oportunidades, no resignarnos a que por ser extremeños tengamos que ser los pobres de la película, y en eso ni PSOE ni PP nos representa

A partir del domingo, según dicen algunos sondeos, pueden ser ustedes la llave del gobierno en Extremadura

La gran encuesta es el 26M y cuando se cierren las urnas ya veremos qué han dicho los extremeños, mientras tanto a gastar toda nuestra energía y fuerza en convencerles de que somos el partido que tiene un proyecto para arreglar sus problemas, el partido que necesita la Comunidad.

Durante la campaña, en Pinofranqueado

A trabajar y a no pensar en primeras, segundas, ni terceras fuerzas, los ciudadanos necesitan soluciones y hablemos de ellos no de nuestras cábalas y números, el gran problema es que no hay trabajo y la gente se tiene que marchar

Si hicieran presidente a otro candidato, ¿pedirían por ejemplo la presidencia del Parlamento regional?

Salvo exigir que apoyen un gobierno de C’s, no hemos pensado en nada, pensar en ello antes del resultado es prematuro, hay que tener cierto respeto a los extremeños que lo que quieren saber es qué les ofrecemos. Nada de puestos ni sillones, soluciones a los problemas.

¿Harían ustedes un tripartito con PP y Vox?

En Andalucía no hay tripartito, sino un gobierno pactado con el PP, pero aquello es una cosa con sus circunstancias, y Extremadura está en otras; los candidatos son diferentes y nosotros estamos a lo que estamos, ir por el gobierno de la Comunidad. Bipartitos, tripartidos, pactos, nos suena a perdedores, a miedo en el resto de los partidos, y nosotros nos alimentamos de que cada vez que se han abierto las urnas en España últimamente C’s ha crecido el que más y en Cataluña además ganadores.

C’s es la única fuerza que puede mirar a los ojos a los extremeños y decirles que tenemos soluciones, a partir de ahí los que tienen que decidir son el resto de partidos

¿Su opinión sobre Vox?

Un partido político más que concurre a las elecciones, y poco más que decir

Nada que decir sobre su ideología, trayectoria y conducta de sus líderes

Desde luego no es mi ideología, estoy muy alejado de ese tipo de ideas, pero igual que estoy alejado de otras que se presentan a las elecciones

¿Por ejemplo?

Estoy muy lejos de Podemos, de Vox y del PP y del PSOE, pero dicho eso Vox es una opción más que en democracia se debe respetar

¿Qué propone para la Comunidad en cuestión empleo, crecimiento económico?

El gran problema es que no tenemos trabajo, no hay empleo y eso crea otros añadidos como es la despoblación, la fuga de talento que sufrimos. Pero también desigualdad con resto de comunidades autonómicas, y esa bandera de la igualdad debemos levantarla; los extremeños hemos sido leales, cumplidores con el resto y con nuestro país pero los gobierno de PSOE y PP han mirado a otro lado cuando Extremadura necesitaba soluciones

Exigir igualdad, que se nos dé lo que es justo, y políticas para fijar población y empresas, uno solo se queda en el medio rural si hay trabajo.

Que Extremadura sea atractiva, y el empleo lo crean las empresas, la Administración pública no está para generar empleo sino para procurar las mejores condiciones para que vengan empresas; hoy la región es poco atractiva a la inversión privada, por varios motivos: infraestructura, presión fiscal elevada, falta de talento que se nos ha ido…, la Junta está obligada a que la región sea atractiva y la inversión llegue, es la única manera

Pero a veces cuando hay un proyecto, pum, problemas ambientales. Refinería, mina de litio, urbanización Valdecañas

Tenemos unos políticos bastante incompetentes e irresponsables en la toma de decisiones, piensan más en mantener sus chiringuitos políticos que en la solución de los problemas. Cuando PP y PSOE toman decisiones sobre la mina de litio o la refinería, su preocupación es qué impacto electoral tiene y en qué afecta al sistema de colocación de los suyos en la Administración, en vez de pensar si esa inversión es buena o mala para nuestra tierra.

El día que anunció su candidatura a la Junta, al lado del secretario nacional de organización, Fran Hervías

Hay muchas trabas burocráticas, cualquier empresario se queja de los trámites, y no puede ser que determinada normativa ambiental constriña el desarrollo de inversiones, inaceptable teniendo tantos recursos que cualquier proyecto interesante quede bloqueado por una normativa o hiperregulación ambiental que lo frena. Hay que cambiarlo, el problema es que el bipartidismo prefiere ponerse detrás de la pancarta y decir no en vez de coger el toro por los cuernos y asumir que hay terreno suficiente como para que haya industria y se exploten sus recursos, y además haya un medio ambiente bien cuidado.

El ser humano es la única especie en regresión en esta tierra, en base a eso hay que cambiar la concepción que tenemos del desarrollo territorial

¿Problema político o normativo?

Es un problema político, por falta de voluntad para cambiar normas, y en lo normativo también hay muchos técnicos que hacen una interpretación restrictiva de la norma en vez de positiva para favorecer la inversión. Hay que desregularizar mucho, y se necesita voluntad política para hacerlo

El yacimiento de litio fueron ustedes los únicos que no lo rechazaron y dijeron que se tramitara más a fondo

Es que es lo razonable, con una inversión de 360 millones de euros al menos dar la oportunidad al promotor de que se garantice que el procedimiento se lleva a cabo y tengamos una declaración impacto ambiental, positiva o negativa, o que detalle medidas de corrección y prevención. Lo irresponsable es sin esperar a esa declaración, que los políticos en una tierra con esta tasa de paro la mayor de España y de las más grandes de Europa digan que no a tal inversión. Si tenemos un recurso, el litio, estratégico para Europa, sol y agua para producir y acumular energía, cómo desaprovechar esa oportunidad

¿Derribar o no derribar la urbanización Marina Valdecañas?

Me gustaría que hubiera un Valdecañas en casi todos los embalses de nuestra tierra, porque genera un movimiento económico importante en la zona, y en cuanto a derribarlo es una irresponsabilidad, primero porque no hay problema ambiental, es un problema urbanístico, que se tramitaron mal los proyectos, pues que se busque a los responsables pero no derribemos aquello. Lo que sería deseable es que Valdecañas pudiera replicarse en muchos otros embalses, no tiene sentido que la mayor parte del territorio extremeño tenga algún grado de protección que nos impida hacer de todo, llega el punto en que les decimos a nuestra gente cómo tienen que hacer las labores del monte, cómo tienen que podar y desbrozar cuando lo llevan haciendo cientos de años y gracias a ello tenemos hoy el paisaje tan enriquecedor que disfrutamos; al final lo único que generamos es el abandono del campo.