El nuevo hospital de Cáceres abrirá en noviembre con el servicio de Oftalmología

El nuevo Hospital Universitario de Cáceres, que prestará todos los servicios quirúrgicos, abrirá en noviembre con el de Oftalmología, y se prevé que el traslado de estos servicios, a excepción del Materno-Infantil, finalice a principios de 2019, cuando estará operativo el 68% del centro.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha dicho este martes en su visita a las obras del nuevo centro hospitalario, que esta especialidad podría ser uno de los primeros servicios que se trasladarán ya que no precisa muchos requerimientos asistenciales.

"La marcha de las obras va según lo previsto y vamos a ceñirnos al plazo de que en noviembre de 2018 esto haya empezado a tener actividad quirúrgica en alguna de las especialidades".

El nuevo complejo hospitalario, que ya se equipa, tendrá 207 camas (la mayoría de las habitaciones son individuales), 56 consultas externas quirúrgicas y 15 quirófanos, así como servicios centrales como laboratorios.

El traslado paulatino de los servicios se realizará, ha explicado Vergeles, tras las pruebas de las instalaciones de refrigeración y electricidad una vez pasado el verano.

Será "un doble traslado" con "cierta complejidad" puesto que los servicios quirúrgicos del Hospital San Pedro de Alcántara, menos el Materno-Infantil, y todos los del Virgen de la Montaña se trasladarán a este nuevo centro, a la vez que la parte médica que quede en el Hospital de la Montaña pasará al San Pedro, donde habrá que realizar adaptaciones.

La zona de aparcamientos

Ha explicado que espera que se haga entrega de las llaves al propietario del edificio donde está el Hospital Nuestra de la Montaña, la Diputación de Cáceres.

El nuevo hospital contará con Cirugía General, Vascular, Neurocirugía, Oftalmología, Plástica y Reparadora, de "referencia regional", Otorrinolaringología, Cirugía Torácica y la parte de digestivos con técnicas exploratorias, además de servicios como anestesia, reanimación y una parte de UCI, que no se trasladará totalmente hasta que no se haga la segunda fase del hospital, al igual que el Materno-Infantil.

Aceleran

"Esto ha dado un adelantón y las plantas de hospitalización están a expensas de que se equipen con las camas, pero ya cuentan con los cabeceros especiales, la parte de laboratorio ya está montada y la cocina y los quirófanos ya tienen el equipamiento, a excepción del quirófano híbrido", ha afirmado Vergeles.

Además, se terminando la zona de la entrada principal, "ultimando" los accesos a falta de la señalización, y que habrá más de 700 plazas de aparcamientos, incluyendo una zona aprovechable de unas 300 plazas.

Uno de los servicios principales estará presente en el doble búnker: un equipo de radioterapia, el primer acelerador lineal público en el Área de Salud de Cáceres, que se instalará cuando haya una adjudicación definitiva por parte de la Junta.

Actualmente los cuatro nuevos aceleradores lineales, sumando los de Badajoz, Mérida y Plasencia, están en adjudicación provisional.

Sin embargo, el acceso principal, por la Autovía A-66, no estará terminado cuando abra el Hospital, aunque contará con otro acceso "perfectamente adecuado para acceder en condiciones de seguridad y de volumen de asistencia", ha dicho Vergeles.

La vía principal de acceso está en fase de resolución provisional y se espera su adjudicación definitiva "en las próximas semanas", comenzando la actuación con "premura", por lo que en los primeros meses de 2019 estarán listos todos los accesos.

Vergeles ha indicado que a lo largo del último trimestre del año saldrá a concurso el proyecto de obra de la segunda fase, por lo que "no habrá parón" entre la apertura de la primera fase y el comienzo de la segunda.

Facultad de Veterinaria

Por otro lado, Vergeles ha dicho que espera que el "retraso sea lo menor posible" en la construcción de la nueva Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, debido a la petición de información, por una posible baja temeraria, a una empresa solicitante de las obras, cuyo proyecto se ha sacado ya ha concurso.

Según ha explicado, "igual que tenemos la obligación de hacer los edificios lo más rápido posible, también tenemos la obligación de velar por los fondos públicos", por lo que no se pude adjudicar a una empresa si no se está seguro de que no haya hecho "una baja temeraria".

A su juicio, "con buen criterio", la Consejería de Educación y Empleo ha decidido celebrar una nueva mesa de contratación para que la empresa explique si es o no una baja temeraria.