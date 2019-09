Los incendios forestales de Villanueva y Aldeanueva de la Vera, estabilizados pero siguen activos por el viento

Los incendios forestales de Villanueva y Aldeanueva de la Vera están estabilizados, pero debido al viento que los reaviva continúan con el nivel 1 de peligrosidad y considerados activos

El declarado esta mañana en las proximidades de Villanueva de la Vera (Cáceres), que se encuentra estabilizado, ha causado daños de distinta consideración en al menos cinco edificaciones, entre ellas alguna segunda residencia, viviendas agrarias de temporada y antiguos secaderos.

En declaraciones a la agencia Efe, el alcalde de Villanueva de la Vera, Antonio Caperote, ha explicado que el fuego se ha originado alrededor de las 8:30 horas, en una zona conocida como El Tudal, que se encuentra entre las localidades de Villanueva y Madrigal de la Vera.

🔥 Imagen aérea actualizada del incendio de Aldeanueva de la Vera. Buena evolución pero pendientes de posibles reproducciones por rachas de viento cambiantes. pic.twitter.com/d2s9ElE6uH — C. Agricultura, Des. Rural, Población y Territorio (@Junta_Agricultu) September 10, 2019



El primer edil ha señalado que el Consistorio "no tiene noticias de que se hayan producido daños personales", si bien, ha confirmado que las llamas han afectado a distintas edificaciones aisladas, entre ellas alguna segunda residencia, viviendas de temporada que usan los agricultores y antiguos secaderos de pimiento.



Antonio Caperote ha agregado que de momento se desconocen las causas del fuego aunque ha manifestado "que, al margen de que haya sido una negligencia, no es casual que un día como este, en el que el viento sopla muy fuerte, tengamos varios incendios en la comarca".



De igual forma, ha asegurado que el Ayuntamiento tiene "todo preparado" en el caso de que sea necesaria la evacuación de algún vecino.



Según la última comunicación de la Junta de Extremadura, el incendio, que evoluciona favorablemente, ha sido estabilizado.



No obstante, el Plan de Lucha contra Incendios de Extremadura (INFOEX) mantiene activado el nivel 1 de peligrosidad por "precaución", debido a la cantidad de edificaciones aisladas que existen en la zona.