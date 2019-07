El humo del incendio portugués ha bajado en cuatro grados la temperatura

El humo generado por los incendios forestales de Portugal unido a las condiciones atmosféricas han generado un "nube" que ha cubierto este domingo a buena parte de Extremadura y que en sitios donde ha sido más densa, como las Vegas Guadiana, en Badajoz, ha provocado un descenso de temperatura de hasta cuatro grados.



Así lo ha indicado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Marcelino Núñez.



Extremadura ha amanecido este domingo cubierta por el humo que ha traído de Portugal el viento, acompañado de ceniza, olor a quemado y baja visibilidad, una nube más intensa cuando más al oeste y que ha afectado a ciudades como Badajoz, Cáceres y Mérida.



Pero el humo por sí solo no hubiera creado estas condiciones, ya que para formar esa nube se han dado unas determinadas condiciones atmosféricas de anticiclón y altas presiones.



El anticiclón ha hecho de "tapadera" del incendio, lo que es bueno para luchar contra el fuego, según Núñez, ya que la inversión de temperatura impide que suba el humo al encontrarse arriba una capa más caliente.



Sin este tope el humo podría alcanzar los siete u ocho kilómetros de altura, ha apuntado el delegado territorial de la Aemet.



En el caso de que hubiera habido una baja presión que hiciera de "chimenea", la ceniza y el humo subirían muy alto y no afectaría a la población, que es la parte negativa de la situación que se ha dado este domingo, ha explicado.



La situación de haberse agravado podría haber provocado el cierre del Aeropuerto de Badajoz, ya que la visibilidad se ha reducido en esa zona a cinco kilómetros.



No obstante, la calima ha hecho que estos días no hubiera una visibilidad clara, al situarse en los ocho kilómetros, con lo que únicamente se ha reducido en tres en esa zona de Badajoz, ha precisado. En Don Benito ha bajado 2.000 metros.



Además, las temperaturas se han reducido entre tres y cuatro grados en los sitios donde la nube ha sido más densa, como las Vegas del Guadiana, una de las zonas en alerta naranja hoy por las altas temperaturas.



A pesar de esta ligera bajada, esta situación provoca a vez sensación de bochorno, según el delegado territorial de la Aemet, que ha indicado que unos de los afectados por la nube han sido los alérgicos.