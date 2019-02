La región incorpora este año dos equipos de cuidados paliativos pediátricos

La Junta de Extremadura prevé incorporar este año dos equipos de soporte de cuidados paliativos pediátricos para atender a los cerca de 200 niños que precisan de el servicio en la Comunidad Autónoma, ha informado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.



El consejero asistía este miércoles al acto de presentación por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de los vídeos "píldoras informativas" para cuidadores de pacientes al final de la vida en formato audiovisual.



Esos equipos estarán ubicados en las áreas de salud de Badajoz y de Cáceres para, así, dar cobertura a toda Extremadura.



Según Vergeles, está previsto que el próximo mes de marzo se incorpore el primero, compuesto por un pediatra y una enfermera con formación de Máster en Cuidados Paliativos, y que prestará soporte inicialmente a toda la región, aunque se creará otro equipo a lo largo del presente año.



El primer equipo estará en Badajoz y se ubicará en el complejo formado entre los hospitales Perpetuo Socorro y Materno Infantil.



Vergeles añadía que la Comunidad Autónoma ofrece formación en cuidados paliativos pediátricos a los profesionales sanitarios de Atención Primaria y de hospitales, y prevé llegar a acuerdos para crear una red de voluntariado en este ámbito.

Alimentos con salmonella

Por otra parte, también se ha referido, preguntado por los periodistas, a la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) de evitar el consumo de determinados alimentos de nutrición infantil que pudieran estar relacionados con varios casos de salmonella en Europa.



Vergeles ha afirmado que Extremadura no disponía de ningún lote registrado y en funcionamiento, y que, por lo tanto, no se ha retirado ningún producto.



No obstante, la Consejería ha puesto en marcha el protocolo necesario tras revisar la circular enviada por la Aecosan.



Se prestará atención en los próximos días a las adendas de alertas que pueda remitir Aecosan para comprobar que no haya lotes con productos afectados en grandes superficies comerciales, la oficinas de farmacia o en la muestras de los hospitales.



Para Vergeles, los ciudadanos deben sentirse "orgullosos" de un país que tiene agencias y mecanismos de seguridad sanitarios de tanta importancia, lo que debe "destacarse" en el actual momento de "enturbiamiento" que sufre España "por parte de determinadas organizaciones políticas que quieren fijar el debate político en un ámbito exclusivamente territorial".