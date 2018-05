10.000 firmas para apoyar el indulto al exalcalde de Carcaboso, Alberto Cañedo

La plataforma Apoyo Alberto está a punto de conseguir las 10.000 firmas que se propuso –va por 9.400- para apoyar la petición de indulto total a favor de Alberto Cañedo, ex alcalde de Carcaboso que tuvo que abandonar el cargo por inhabilitación judicial, y que ha sido condenado a pagar 60.000 euros entre multas, indemnizaciones y coste de abogados.

El impago de las primeras cantidades de ese montante le ha causado ya la decisión judicial de ingresar en la cárcel durante 255 días. Cañedo –del partido regionalista Extremeños- afirma que no paga porque no tiene dinero, es insolvente para ello, y ha pedido la suspensión de la entrada en prisión ofreciéndose a sustituirla por una localización permanente, o por trabajos a favor de la comunidad durante cuatro horas diarias.

Su defensa judicial ha presentado a los Juzgados esa solicitud de suspensión de la pena privativa de libertad, y por otro lado elevado al Ministerio de Justicia una petición de indulto total, que incluye la multa y por impago de la misma el entrar en prisión.

Cañedo, por resumir su trayectoria judicial, tiene una triple condena, primero inhabilitado por no responder en plazo a algunas las más de 700 solicitudes de información hechas por la oposición socialista; otra por no abandonar el cargo en consecuencia de esa condena, que no lo hizo por estar pendiente de recurso en los tribunales y no dar lugar a una situación sin retorno –dimitir pero que luego los jueces le dieran la razón-, y una tercera condena por prevaricación administrativa al dar licencia de primera ocupación a unas viviendas cuyo terreno no estaba urbanizado según decisión también de la Justicia.

Entre los acusadores contra Cañedo están dos hermanos, que se han venido alternando en la candidatura municipal del PSOE y en la portavocía de sus concejales, y los padres de ellos, dueños del solar donde se hicieron las viviendas; también figura como persona a indeminzar otra concejal socialista.

Deuda

En estos momentos el exalcalde –le ha sucedido su compañera de partido Lorena Rodríguez- debe entre 50.000 y 70.000 euros de multas, indemnizaciones, costas e intereses; en unos escritos de su defensa aparece una cantidad y en otros otra.

El alegato a favor de su indulto enviado al Ministerio de Justicia y firmado por la alcaldesa y el abogado, militante regionalista y exdiputado en la Asamblea de Extremadura Estanislao Martín, pide esa medida de gracia por razones de “justicia, equidad y utilidad pública”, menciona que se han venido concediendo 600 indultos anuales en España aunque en los últimos años se han reducido, y añade que resulta más grave ejecutar la sentencia de prevaricación administrativa, que los hechos que la motivaron.

Describe el escrito las acciones del entonces alcalde a favor del pueblo, ensayando otras políticas, en un momento en que los trabajadores de la construcción de Carcaboso, numerosos, empezaron a perder el empleo por la crisis de la vivienda, medidas tomadas frente a la actitud de una oposición política local “revanchista y virulenta” que habría estado poniendo “zancadillas” para torpedear y asfixiar al equipo de gobierno mediante la petición desmesurada de documentos.

En otro punto de la petición de indulto se valora que Alberto Cañedo devolvió a Carcaboso la “cordialidad y convivencia” anteriores a un clima exisente allí de “rancio enfrentamiento vecinal”; se afirma incluso que la sentencia sobre las viviendas da lugar a un enriquecimiento injusto de particulares.

Por otro lado se alega la situación económica, personal y familiar del condenado, desde 2016 padre de un niño para cuyo cuidado pidió excedencia laboral, condenado que se encuentra ahora como principal responsable de ello ya que su mujer está de baja por enfermedad “grave”.

Tratan de “humillarle”

Paralelamente a esa solicitud de indulto total, su abogado Estanislao Martín presentó al Juzgado de Plasencia encargado de la ejecución de sentencia, la de que por impago de multa debe estar 255 días en la cárcel, una petición de suspensión de tal ejecución en la que sostiene que parte de los acusadores desean verle en prisión para “humillar” a Cañedo por haberles ganado en las elecciones.

Se apunta que esos mismos acusadores intentan que el Ayuntamiento de Carcaboso sea declarado responsable civil subsidiario y pague las indemnizaciones por la sentencia de las viviendas, algo que el secretario municipal y otros informes jurídicos rechazan, pero el abogado añade que además puede ser una estrategia para inhabilitar a la actual alcaldesa y sucesora de Cañedo.

Según narra, cuando se vota esa reclamación al Ayuntamiento se ausentan los dos concejales socialistas personalmente interesados en la sentencia, pero ordenan a los que se quedan en el pleno que se abstengan. Martín razona que posiblemente busquen que la alcaldesa Rodríguez y sus compañeros concejales regionalistas efectúen un voto favorable a la indemnización por parte del municipio, por el que podría ser denunciada luego persiguiendo su inhabilitación.

La solicitud de suspensión de los 255 días de prisión, que incluye la propuesta de paralización de la misma mientras se resuelve la otra más importante de indulto total, admite que Alberto Cañedo como alcalde cometió errores al tener que tomar decisiones, pero afirma que no se benefició de ello y sin embargo obró por el bien de los ciudadanos y de buena fe.

Propone el escrito que de no ser suspendidos los 255 días de cárcel por impago de la multa judicial, se sustituyan por localización permanente los sábados y domingos, y en su defecto por trabajos a favor de la comunidad durante cuatro horas diarias y 170 días: participar en acciones formativas laborales, ambientales, culturales, educativas, de educación vial o sexual.

Alberto Cañedo afirma haber conseguido apoyo de algunos ayuntamientos socialistas, como el de Arroyomolinos de León en Huelva.