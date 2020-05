Los que tenemos la funesta manía de pensar y memoria histórica, hemos defendido siempre la información veraz, honesta y comprometida; igual que la opinión, que no tiene que ser forzosamente objetiva. Sí comprometidas, para mí, ambas. Opinar es otra cosa. Y voy a tratar de opinar, de dar mi opinión.

Y en los momentos actuales debo decir que me joden los profetas, y los catastrofistas. Permítanme el chiste, aunque seguramente la actualidad no da para muchos. Es aquel que en el autobús iba de pie, junto al conductor, sin agarrarse a ningún sitio. Cada dos por tres el conductor le decía “agárrese usted, que se puede caer”; y el otro: “usted conduzca, que para eso le pagan”. Mira por donde en un semáforo el conductor tuvo que dar un frenazo en seco y el buen señor se estampó contra la luna del autobús. Se levantó muy despacio, rechazando toda ayuda, le dio unos golpecitos en la espalda al conductor y le espetó: “¿sabe qué le digo? … que me joden los profetas”.

Pues eso; en esta vorágine de virus, contravirus y demás desescaladas… (y el asesor supremo de Sánchez, conocido por aquí como el terrible, se habrá quedado tan pancho con estos inventos. Si no se me baja la moral, les prometo hacer algo de palabras, frases, palabrejas, boutades, lenguaje inclusivo a tiempo y a destiempo, que han surgido como si fuéramos analfabetos)

Pero para no liarme y no relatarles la Biblia, sobre todo a los que no crean demasiado como yo (iba a decir, y no me resisto, que la anteescrita, uso lo palabreja para que vean que yo también a veces soy gilipollas con estas cosas)…digo que la afirmación anterior de la descreencia, la aplico también de muchos políticos. Amén de los que más vociferan. La mayoría han sido “de San Andrés, como decimos en esta bendita tierra nuestra, de los que más den”.

Es como si algunos estuvieran pendientes de atajar el “virus del comunismo” (así lo he oído), y de echar toda la culpa de todo al gobierno. ¿Tan difícil es asumir que se han recibido, que yo recuerde, 5, cinco derrotas electorales por algo? Pienso que hay líderes tan torpes que buscan alianzas, o pasos por ideologías que no son las suyas, en vez de aplicar el viejo axioma “siéntate en el umbral de tu casa y verás pasar el cadáver su tu enemigo”. Y se cumple siempre, dicen los politólogos. Si estos lo están haciendo tan mal, las urnas les pasarán factura. Como debían pagarlo quienes, en opinión de muchos, están haciendo una oposición deshonesta y les importa un pito muertos, economía y lo que ustedes quieran añadir.

Dejen de hacer política unos y otros como si tuvieran mayoría absoluta. Que no la tienen. Por derecha, que lo asuman y no amenacen que sin ellos, el caos.

Quien no la tiene por la izquierda, que haga todos los esfuerzo por informar y pedir el apoyo de los otros con plena claridad. Sin dar caramelos y concesiones no demasiado claras. Si esto se retoma y se hace, seguro que saldremos, aunque los llamados independentistas quieran aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid.

Por eso me joden los profetas, el don me opongo, los de las orejeras que no hacen caso más que a lo que les interesa; (que engordaron la banca, por ejemplo, en la anterior crisis y no han devuelto nada. Y la banca no puede seguir e intentar seguir ganando dinero con la crisis)

Ahhh… el dinero. Ojalá me equivoque siendo profeta, porque me joden los profetas…Pero los ricos van a seguir siendo más ricos.

A muchos de ellos los muchos miles de extremeños que se han ido o se irán al paro se la trae floja. Lo malo es que esto se extienda y no busquemos salidas entre todos antes que seguir dando palos al muñeco y “a este gobierno anticonstitucional y el culpable de todo”, que lo habrán oído igual que yo.

Los ricos serán más ricos y más pobres los pobres, que pronto seremos mayoría… y muy malos si seguimos votando a gobiernos socialcomunistas, legalmente constituidos. ¿Lo profetizo? Ojalá no, porque me joden los profetas