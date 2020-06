Las laderas de la Alcazaba en Badajoz han vuelto a quemarse

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz ve “incompatible e “impropio” que el Ayuntamiento promocione la Alcazaba de la ciudad como valor turístico y mientras “deje quemar” sus laderas a causa de los incendios, los cuales han comenzado ya a aparecer en los últimos días.

Los socialistas han recordado en una nota que Badajoz presentó la Alcazaba en la última edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) como un gran hito turístico debido a la singularidad que representa que sea el entorno amurallado más grande de Europa.

“Si alguien quiere ver la Alcazaba más extensa del continente debe visitar Badajoz, decía el alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso”, recuerda el PSOE.

Sin embargo “ahora podría añadir que solo en Badajoz se puede ver una Alcazaba rodeada de vegetación calcinada para sonrojo de los pacenses”.

Para los socialistas no vale como excusa que el coronavirus haya impedido el desbroce o que no haya concluido el proceso para adjudicar esas tareas, las cuales "no han salido aún ni a licitación”.

“Lo triste", indican, es que como todos los años las laderas de la Alcazaba de Badajoz han terminado ardiendo, una situación que se repite con la llegada de las altas temperaturas.

Ver las laderas de la Alcazaba calcinadas es “una infausta tradición” en Badajoz, un escenario que el equipo de gobierno local “es incapaz de corregir”.

La pasada semana el PSOE ya advirtió de la necesidad urgente de limpiar y desbrozar el entorno monumental ante la posibilidad de incendios.