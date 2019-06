La Comunidad seguirá trabajando en la conservación del lince a través de los Feader

La Junta de Extremadura seguirá trabajando en la conservación del lince, a partir de ahora con fondos Feader, después de que la Unión Europea haya rechazado el proyecto Life solicitado por España.



Así lo ha indicado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, que aclara que como ha ocurrido con otros fondos comunitarios, en el caso del proyecto Life la Unión Europea también ha pedido un ‘reajuste económico’.

En el ‘impase’ entre la realización de ese ajuste económico y la aprobación de un nuevo programa, Extremadura seguirá trabajando en la conservación del lince con los fondos Feader del Programa de Desarrollo Rural (PDR), de modo que no se producirá una paralización.



En referencia al Día Mundial del Medio Ambiente, ha considerado que la actividad agraria no está "reñida" con el medio ambiente y que hay capacidad para el desarrollo sostenible. A su juicio "la PAC será verde o no será".