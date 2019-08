Un informe refleja carencias medioambientales en Mérida, que modificará sus ordenanzas

Un informe de fiscalización sobre las actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los ayuntamientos refleja carencias en materia acústica y lumínica, así como de residuos, por parte del consistorio emeritense. Se trata de una situación que quiere revertir el equipo de gobierno, que ya trabaja en la modificación de las ordenanzas, según ha explicado la portavoz, Carmen Yáñez.



Según el informe del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Mérida, uno de los 34 que no se adhirieron a la Agenda 21, no llevaron a cabo ninguna actuación de diagnóstico de su situación del medio ambiente.



Tampoco dispuso de ordenanzas reguladoras de la administración electrónica que entre otras muchas ventajas contribuye a ahorrar un elevado volumen de papel en su gestión ordinaria, y no ha adoptado medidas para la protección del medio ambiente en el desarrollo de su propia actividad entre enero de 2017 y mayo de 2018.



Mérida no figura entre las entidades locales que incluyeron cláusulas medioambientales en los pliegos que rigieron su contratación administrativa durante el periodo analizado, y no ha llevado a cabo ninguna actuación de difusión entre la ciudadanía de información y sensibilización medioambiental.

Carmen Yáñez, portavoz Ayuntamiento Mérida

Contaminación acústica

El informe también refleja que el Ayuntamiento de Mérida sigue sin elaborar un mapa de contaminación acústica, el cual venía recogido para su desarrollo en una ordenanza que ya cumple ocho años. De hecho, se añade que Mérida no llevó a cabo ninguna actuación para la mejora de la calidad acústica y la reducción de esta contaminación.



Asimismo, el consistorio emeritense, a pesar que realizó actuaciones de vigilancia e inspección en materia de gestión de residuos en el citado periodo, no inició expedientes sancionadores por infracciones en la normativa.



En rueda de prensa, Yáñez ha explicado que este informe se ha hecho con ayuntamientos con más de 10.000 habitantes y que la información que maneja el Tribunal de Cuentas se hacen con los informes que trasladan los propios ayuntamientos.



En el caso de Mérida, las recomendaciones, que se trasladaron al ayuntamiento el mes de julio, se "están analizando convenientemente aunque en la anterior legislatura se tomaron medidas que ya se señalan en el informe".



Se trata de cuestiones en las que el Ayuntamiento de Mérida "está sensibilizado y que hay que tomar de manera transversal, y queremos añadir más materias como la igualdad, violencia de género, accesibilidad y movilidad", ha agregado.



En este sentido, la portavoz ha señalado que no se han modificado las ordenanzas y, por ello, se están constituyendo mesas de trabajo para modificar la ordenanzas de Medio Ambiente y la de Protección frente a la contaminación acústica, "que se están cumpliendo pero hay que modernizarlas y ser más ambiciosos".



Además, ha recalcado que están en vigor y "que en su día fueron aprobadas por un gobierno socialista donde se limitaron zonas saturadas de ruido que fueron eliminadas, posteriormente por el Partido Popular", informa la Agencia Efe.



Por ello, "se van a mejorar en esta legislatura de manera que seamos un referente en todas estas cuestiones, como lo hemos sido en protección de animales, con el ocio y espectáculos públicos con animales, eventos libres de agresiones sexistas con continuas campañas y eventos accesibles para todos y para todas".

Contaminación lumínica

En lo que respecta a la contaminación lumínica, ha recordado que Mérida está al 90% del cambio de luminarias de la ciudad sustituyendo las bombillas de vapor de Sodio, con una iluminación muy potente y muy contaminante, por luces led de bajo consumo.



Dentro de los Fondos Dusi hay medidas de accesibilidad, movilidad y de eficiencia energética que se van a llevar a cabo en esta Legislatura "porque lo contemplamos cuando hicimos el proyecto EDUSI".