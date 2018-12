19 millones de euros para la creación y consolidación de empleo de calidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas a la creación y consolidación de empleo de calidad por un importe global de 19 millones de euros, 18 de los cuales se destinan a fomentar la contratación indefinida, bien de nueva creación o de transformación de temporales.



La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha recordado, en la rueda de prensa posterior al Consejo este martes, que este es un objetivo no solo del Ejecutivo, sino que está consensuado consensuado con los agentes sociales y económicos en la Estrategia de Empleo 2016-2019.



También ha recordado el compromiso de modificar cuantos decretos y bases reguladoras fuesen necesarias para establecer que fueran prioritarios en las políticas públicas de empleo las mujeres, los menores de 30 años y los mayores de 52 años, ambos de larga duración.



En primer lugar ha citado la convocatoria para el fomento de la contratación indefinida, dotada con 18 millones de euros y con la que se esperan se creen o consoliden como indefinidos unos 5.500 puestos de trabajo.



El segundo paquete está relacionado con el acompañamiento que desde el Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE) se hace a los alumnos, empresas promotoras y entidades que participan en los programas de escuelas profesionales, al que se destinan 765.000 euros.



Concretamente, las subvenciones son para compensar su colaboración en la ejecución de la etapa de prácticas profesionales no laborales y se prevé que en la etapa de prácticas no laborales en empresas participen 341 alumnos.



Dentro de este paquete aprobado hoy, Gil Rosiña también ha citado la aprobación de la convocatoria complementaria de subvenciones para acompañamiento del programa de formación con alternancia para el empleo, dirigido a alumnos y empresas, al que se destinan 171.000 euros.



Según la reseña del Consejo, se prevé que en la etapa de prácticas no laborales en empresas participen 77 alumnos.



Por último, ha citado la convocatoria de las subvenciones para tutores de trabajadores que buscan obtener el certificado de profesionalidad, dotado con 100.000 euros.



Se estima que un total de 55 entidades de formación podrían beneficiarse de la ayuda y se contratarán unos 90 tutores de prácticas, afectando a 600 alumnos que podrán realizar el módulo de formación práctica en centros de trabajo de la región.