Los 375 millones para el tren se licitarán aunque no haya presupuestos estatales

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que la licitación de 375 millones de euros en infraestructuras ferroviarias anunciada por el Ministerio de Fomento para este semestre en Extremadura no está vinculada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.



A preguntas de los periodistas sobre si esa inversión está vinculada a la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que este viernes ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros para iniciar su trámite parlamentario, ha contestado que "no".



Ha precisado que vendrá reflejada en los presupuestos de Renfe y Adif, dos empresas con cuentas propias.



Los presidentes de ambas compañías participarán el próximo lunes 21 de enero en la reunión del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura para dar a conocer "exactamente" los tiempos de licitación y decisiones que se van a tomar respecto a los trenes.

Plataforma en 2019, electrificación en 2020

En cualquier caso, ha destacado la importancia de que el Ejecutivo central se haya comprometido a consignar esta suma, que permitiría cumplir los plazos de finalización de las obras de la alta velocidad extremeña este año entre Badajoz y Plasencia, tal y como estaba comprometido, así como la electrificación en 2020.



No obstante, “estaremos muy vigilantes" para que los trabajos efectivamente se saquen a concurso en los próximos meses, en lo que constituye "la licitación más grande que ha habido nunca en la historia ferroviaria de nuestra región".



Fernández Vara ha subrayado además que esta inversión "no es ningún regalo, sino el pago de una deuda", y exigido que se garantice que las incidencias en el servicio del pasado 1 de enero no se repetirán "nunca más".