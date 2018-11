Mientras haya mujeres asesinadas no será una democracia plena, afirma el Parlamento regional

La Asamblea de Extremadura ha acogido hoy el Acto Institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y cuya declaración iInstitucional, aprobada por todos los grupos parlamentarios, señala que "no conseguiremos ser una democracia plena mientras existan mujeres asesinadas".



Aprobada por PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos (Cs), y que mañana se prevé leer y ratificar en el pleno que la Cámara celebrará para empezar a debatir los presupuestos extremeños 2019, se añade que ante la violencia machista no se podrá avanzar si no se establecen mecanismos de coordinación entre las administraciones con competencias en la materia.



En el acto han estado presentes, entre otros, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, diversas consejeras del gobierno regional, y miembros del los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.



La declaración ha sido leída por las portavoces de Igualdad de los grupos parlamentarios: Isabel Barquero por el PSOE, Gema Cortés por el PP, Jara Romero por Podemos y María Victoria Domínguez por parte de Ciudadanos.



En el texto se señala que ante este problema es preciso que haya una sociedad comprometida y valiente que sea capaz de combatirla en todos los ámbitos, en concreto "el compromiso individual de toda la ciudadanía, hombres y mujeres, y el colectivo de toda la sociedad. No sólo un día sino todos los días del año".

Redes sociales

Además es preciso "visibilizar" a las mujeres más vulnerables, las jóvenes, ya que están muy expuestas ante "las nuevas formas de violencia de control a través de las redes sociales".



El pasado día 19 el director del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), Felipe González, afirmó que "hay una realidad juvenil que crece día a día" en cuanto al machismo en zonas de ocio como los "botellones" y en relaciones como las que se producen en Internet mediante los teléfonos móviles.



El acto ha comenzado con una pequeña representación titulada "Palabras" a cargo de la compañía "Emulsión Teatro" y el Taller de Teatro de Piornal (Cáceres), y en cuyo transcurso una de las actrices ha dicho que "siento miedo" y que su pareja se había convertido en "un monstruo".



También ha intervenido la representante del movimiento "#MeToo Fisio" y fisioterapeuta Francisca Torrado, que ha explicado que, aunque en su profesión casi todas son mujeres, mucho hombres, incluso jóvenes, dudan de sus capacidades para aplicarles las terapias que precisan.



"Lo único que queremos es que se nos respete", ha subrayado Torrado.



Por su parte, Fernández Vara ha destacado "la crueldad" de la mentalidad machista y aclarado que "nadie persigue a los hombres sino a los maltratadores".



En su opinión, "hay que militar" contra la violencia de género y que hay que considerar a ésta como "una grave enfermedad" de la sociedad.



La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha señalado que la población presta más atención en los medios de comunicación a hechos como los resultados del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las próximas elecciones, el fútbol o el "Brexit" antes de a hechos como el que este año ya hayan fallecido casi 50 mujeres a manos de sus parejas, y 973 desde 2003.