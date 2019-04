“Hay mujeres que no profundizan en el mensaje de la derecha y le compran sus mensajes simplistas”

Belén Fernández nació en Cáceres hace 44 años, y tras realizar sus estudios primarios y secundarios en la ciudad, se diplomó en Relaciones Laborales por la Universidad de Valencia. Trabajó en varias empresas, vivió en Estepona y Toledo, y en 1997 regresó y empezó a militar en el Partido Socialista.

Secretaria de organización en la ejecutiva local del partido, saca una oposición de la Junta y comienza un trabajo sindical en la federación de servicios públicos-UGT.

En 2015 consigue acta de concejala por Cáceres, como viceportavoz de Luis Salaya, y en 2017 apuesta en las primarias nacionales del partido por Pedro Sánchez, que al ganar la incluye en su ejecutiva nacional como secretaria de cooperación al desarrollo. A finales de ese 2017 es elegida secretaria local del PSOE en Cáceres, y en esas estaba, preparando las elecciones municipales de finales de mayo, cuando la llaman para encabezar la candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia.

-Y candidata pues

Yo estaba trabajando en el proyecto local pero me llama Fernández Vara y me lo propone, le digo que estoy muy agradecida pero que tengo que hablar con Luis Salaya, y éste me dice que no hay mejor forma de defender a Cáceres; fue de un día para otro

-El fin de esta corta y extraña campaña ha estado marcado por los debates en televisión

Sánchez ha demostrado que tenemos un proyecto profundo, reflexionado sobre los momentos que vivimos, y una solvencia demostrable, mientras que PP y Ciudadanos se han basado en mentiras contrastables frente a las leyes y hechos nuestros en estos diez meses de gobierno. Y ha quedado claro el giro a la derecha sin retorno de Ciudadanos, que está en un bloque con el PP abrazando las ideas de la extrema derecha. Tenemos una política para tranformar la sociedad frente a esa política de puesta en escena, insultos y descalificación, pretenden que retrocedamos a tiempos predemocráticos.

-Como mujer, ¿ se siente doblemente agredida por esas tendencias?

Una indignación especial, pretenden aniquilar todos los logros conseguidos y que nuestra misión es ir a casa, tener hijos y cuidar la familia, nos acusan de criminalizar a los hombres, cuando feminismo es igualdad real, no lo contrario de machismo, y son ellos los que criminalizan a las mujeres: nos quieren silenciadas, que creamos que ya hay igualdad real cuando lo que tenemos es brecha salarial, inseguridad… Y la frivolidad con la que tratan a la violencia de género.

-Pero hay mujeres que compran el discurso de esos partidos

No me cabe en la cabeza, creo que son mujeres que no profundizan en los discursos y se quedan con el mensaje simplista, que es típico de la derecha y el populismo, será eso, porque no concibo que tal cosa sea compatible con el futuro de nuestros hijos, incluidos los varones porque esto es un lastre para los hombres

-¿Cómo se ha vivido desde la ejecutiva federal del PSOE este tiempo trepidante: moción de censura, gobierno, dimisión por quedar derrotados los Presupuestos…?

Ha sido llgo más de un año muy intenso pero con mucho orgullo. Estamos demostrando que no todos los políticos son iguales, nuestro programa no es un brindis al sol, hemos demostrado con hechos que es posible otra forma de hacer política, y que la páralisis y retroceso que era el PP podemos recuperarlo y avanzar además con un nuevo modelo productivo que se impone, mediante propuestas verosímiles y reales

-Recientemente se ha negado a hacerse una foto periodística con la candidata de la extrema derecha

Nos proponen hacer una foto de candidatos, sin hablar de quiénes, y cuando me entero que va a ir Vox digo que ese partido no tiene que tener ningún protagonismo especial en la foto; o vamos solo los partidos con representación institucional, o vamos todos, porque en su misma situación está Pacma, por qué van a estar ellos y no Pacma, porqué darle protagonismo a un partido que está al margen de los preceptos constitucionales y con postulados predemocráticos; no hay que darle protagonismo, sino más bien evitar que estos partidos adquieran ningún tipo de solidez en la panorama político porque es una involucion democrática. No digo que me niegue a hacerme una foto con ellos, sino que me la hago en igualdad de condiciones con el resto de partidos que se presentan, así sí me la hago, máxime cuando la encuesta del CIS que salía ese día, en Cáceres no les daba diputado, por tanto no había justificación a porque sí Vox y no el resto.

Hay que ser responsables, así que llamé al representante de ese medio de comunicación para decirle que lo sentía mucho y explicarle mis motivos, que lo había sabido en ese momento, y que si lo hubiera sabido antes no hago que cuentes conmigo, desde el principio habría dicho que no, que el PSOE de Cáceres no va estar en eso.

Entiendo que en el panorama nacional, que hay expectativa cierta de que entran en el Congreso, y haya que evidenciar cuál es su programa político antes de meter las papeletas en la urna, haya que poner no en evidencia sino su proyecto en la mesa más allá de los lemas, pero es que en la provincia de Cáceres no tenían representatividad, no veía lógica esa discriminación con otros partidos políticos

-Vivimos en Extremadura, en cuanto a desarrollo económico, con una cierta duda y contradicción entre desarrollo y medio ambiente. La mina de litio en su ciudad es un ejemplo.

Nunca antes se había abordado este problema de forma tan contundente desde el gobierno central, en Extremadura sí teníamos ya la estrategia de economía verde y circular. El gobierno tiene mucho que decir, en alternativas de acompañamiento, la conferencia de presidentes autonómicos mandató en 2015 al Gobierno, entonces del PP, una estrategia para el reto demográfico no se hizo, y cuando llegó Sánchez creó un alto comisionado para ello, para abordar el desarrollo económico en el mundo rural y la España despoblada.

La estrategia ya está aprobada, aunque debe ratificarse en conferencia de presidentes y nutrirse de más aportaciones, y en ese documento en el que se aborden desarrollos alternativos estará la solución a esa dicotomía, aparte de que el Ministerio de Transición Ecológica ya ha empezado a actuar en medidas de impulso económico a zonas en descarbonización, o Almaraz cuando tenga que cerrar; la transición ecológica está dando muchas oportunidads, y en Asturias o Aragón andan encantados con las actuaciones en esos municipios afectados por la descarbonización. Un cambio de chip hace falta, tenemos muchas oportunidades, en Extremadura las energías renovables y la industria que gira en torno a ellas.

-¿Y la mina de litio?

No nos hemos apresurado en ese asunto, ni hicimos demagogia. Dijimos desde el primer momento que lo íbamos estudiar, pues bien se estudió el proyecto y cuando lo hicimos vimos su inviabilidad: no garantizaba empleo en la ciudad, ni industria alternativa en torno al desarrollo de la mina, solo un empleo temporal ligado al tiempo de extracción, y no garantizaba la recuperación ambiental de la zona; cuando vimos el detalle de actuaciones de restauración en algunas partes, dedujimos que era posiblemente imposible de ejecutar. Pero todavía más importante, y esto no lo decimos nosotros sino que nos lo ratificó la Universidad, y es que el modelo de desarrollo y gestión del agua en Cáceres está ideado para una ciudad de 90.000 habitantes, y cualquier actividad que suponga un consumo adicional es inviable; por eso la UEx estudia un modelo sostenible con recursos propios que duplica la capacidad, muy interesante, un proyecto que hemos elevado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que está trabajando en él con la Universidad para ver su si es viable.

Solamente ya por eso la mina es inviable

-¿Qué le ha parecido la marcha en el último momento de Elena Nevado, de la candidatura a la alcaldía de Cáceres?

De cómo cada uno limpia su casa no voy a opinar, pero el proyecto que el PP presenta en Cáceres es el mismo, Rafael Mateos ha sido portavoz de Nevado, ha dicho que va a ser una continuidad, y la lista es continuista. Las cuestiones internas que les han llevado a decidir eso casi iniciando la campaña les atañen a ellos. Un lavado de cara que han pretendido hacer, con intención de mejorar o abordar de otra manera los pactos postelectorales, pero subyace el mismo proyecto

-Tras las votaciones del domingo se impondrán las conversaciones para pactos, y uno de los que se habla, con Ciudadanos

Pedro Sánchez ya ha dicho que lo descarta. Pero no solo hay pactos de gobierno, también los puede haber únicamente de investidura, y ese es un mantra que nos quieren echar, que lo hubo con los independentistas, que no lo ha habido pacto y la derrota de los Presupuestos es una prueba; además aunque votaran la moción de censura a Rajoy, no ha habido contraprestación, votar no es pactar, la única contraprestación recibida es que los independentistas han tumbado los Presupuestos con las derechas.

Es una falta de respeto al electorado que haya habido partidos repartiéndose cargos de gobierno en base a un resultado que no sabemos y que tienen que decidir los ciudadanos, pero dicho eso y conscientes del panorama de pluralismo político que se presenta, y aunque aspiramos a tener mayoría suficiente para nuestro proyecto, vemos que aquellos partidos que han arremetido contra el bipartidismo y decían que la pluralidad era el contexto ideal, son los que vienen con vetos previos al diálogo con un cordón sanitario al PSOE por ejemplo. Habrá que llevar a cabo muchas políticas de Estado, es obligado abrir diálogo y consenso con los partidos que se mantengan en los límites que marca la Constitución, no con los predemocráticos, máxime cuando la ciudadanía nos está diciendo que lleguemos a un consenso y hagamos políticas sostenibles y viables en el tiempo gracias precisamente a ese mismo consenso

-La postura de Esquerra Republicana de Cataluña, que ayudó a tumbar los presupuestos basados en el acuerdo de izquierda PSOE-Unidas Podemos, puede sorprender a quienes piensan en un acuerdo amplio progresista

No solo votaron en contra sino que fueron los primeros en presentar enmienda de totalidad contra los presupuestos. Les lastra el independentismo en Cataluña, ponen antes las banderas que las ideologías, pero es lo mismo que les pasa a las drechas; las fuerzas nacionalistas en Catalua paralizan el progreso de esa comunidad, no se prioriza educación, la sanidad, el desarrollo económico, están solo en la independencia, sacan su rédito electoral, sobreviven, y las derechas españolas exactamente lo mismo. PP y Cs como cuestión territorial solo ven Cataluña, vamos a ver, ¿y las necesidades en Extremadura, en Andalucía?, pero centran su discurso en eso porque sacan beneficio electoral y al final es la misma consecuencia: parálisis del progreso y desarrollo económico de España?

-¿Prevé o le gustaría que hubiera ministras y ministros extremeños próximamente?

Claro, cómo no me va a gustar, y no solo por hacer patria sino porque en Extremadura hay gente muy cualificada, válida y que puede hacer un trabajo excepcional

-¿Qué se puede hacer en el Congreso de los Diputados por esta región?

Extremadura tiene muchas reivindicaciones para llevar adelante, como son las comunicaciones, el desarrollo de zonas rurales, o ese déficit histórico que hay que compensar, así que el papel que tenemos que jugar los diputados extremeños, sin perder jamás de vista que nuestro trabajo va en pos del bien común, es tener también muy bien presente nuestra representación territorial, las necesidades de Extremadura y que hay que compensar déficits que llevamos arrastrando muchos años.