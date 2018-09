Dos días de música experimental y electrónica en la fortaleza de Medellín

Los días 21 y 22 de septiembre tendrá lugar la primera edición de ITHAKA, un viaje musical al aire libre marcado por la mejor música experimental y electrónica de baile en una localización sin precedentes, una antigua fortaleza medieval asentada sobre la colina de la histórica villa de Medellín (Badajoz).



Una propuesta musical compuesta principalmente por artistas o agrupaciones que tienen relación con la escena nacional, ya sea por nacimiento o adopción.



Esta fortaleza amurallada del siglo XIII se presenta como escenario para desafiar el tradicional vínculo entre la música y el contexto nocturno urbano en un intento de empujar los límites e implantar un modelo de festival ajeno a los macroeventos y citas de esta índole.



Se inspira en referentes como Terraforma (Italia), HORST (Bélgica) o Comunité (México).



Estos eventos tienen la característica de constituir una experiencia artística colectiva, en comunidad y en continuo contacto con el entorno y que encuentra una gran fuente de inspiración en otras ineludibles citas nacionales como el LEV o Mugako.



ITHAKA persigue también generar un espacio seguro dentro de sus eventos y defender los valores de inclusión, diversidad e igualdad con la intención de representar a la máxima variedad posible de backgrounds, procedencias y géneros de los artistas, según la organización.



Musicalmente, esto se traducirá en un homenaje a la riqueza de la producción musical de la escena nacional en toda su diversidad.



Los artistas confirmados para esta primera edición son Acid Future Overdose (live), Antropoloops (live), As Longitude (live), Baiuca (live), Bedouin Sahrawi, Discoteca Presents: Fer Explosion b2b Cosmo Vitelli, Fernanda Arrau, Funktastic Fofo, F-on, Gatasanta b2b Ylia, Ivy Barkakati, June or July (live), Live Code Mad, Metametal (live), Possible Others Crew, Okkre (interpretando su obra "Épica" en directo) y Sound Tales of Timpani.



Las mesas redondas y el camping completarán la experiencia de los asistentes al festival, que podrán adquirir su entrada por 65 euros.