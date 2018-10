“No necesitamos a quien no crea en nuestro proyecto europeo; al contrario, gente comprometida en nuestros principios y valores”

Empezó Álvaro Rojas el grado en Derecho en la Universidad de Extremadura en el curso académico 2013/2014. El primer semestre con notas normales (media de notable), cosa que cambió a partir del segundo cuatrimestre, cuando consiguió matrículas de honor en las asignaturas de Derecho e Instituciones de la Unión Europea, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Desde entonces mantuvo el nivel, “a pesar de los grandes estudiantes que tuve la suerte de cruzarme en mi promoción”, acabando finalmente el grado con 10 matrículas y 14 sobresalientes.

Vino después el estudiar inglés en Liverpool, un curso de derechos humanos en Suiza, estancias en Francia, y prácticas jurídicas en un despacho internacional de abogados en Manchester. En septiembre de 2017 inició otro máster en la Universidad de París, y actualmente cursa máster de Postgrado en el College of Europe de Brujas (Bélgica), la Institución de postgrado más prestigiosa de estudios Europeos.

Está siendo “una experiencia única, pues estamos conviviendo estudiantes de 49 nacionalidades diferentes, en un ambiente de estudio y trabajo, con los mejores profesionales de los estudios europeos. La edad media de la promoción es de 25 años, yo sólo tengo 21 (aparentemente soy el más pequeño de la promoción). Hay gente muy, muy preparada aquí, de las cuales estoy aprendiendo muchísimo, y no hay día que pase que no agradezca enormemente a mi familia y a amigos por el apoyo que me han estado dando todo este tiempo para poder llegar a estudiar en un lugar como éste”.

- ¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar al Colegio de Europa?

Tuve claro desde el minuto uno que tenía que esforzarme al máximo, tanto en el Grado en Derecho como en aprender idiomas. A lo largo de estos últimos cuatro años he realizado cerca de 30 cursos de formación por diversos países europeos, prácticas en Manchester, Londres y París (donde también hice el Erasmus), y he conseguido tener un buen expediente en la Uex con 10 matrículas de Honor y 14 swobresalientes. Mucho esfuerzo y sacrificio me han abierto claramente la puerta del College.

- Para quien no lo sepa, ¿qué es Colegio de Europa?

Es la institución de postgrado predominante en estudios europeos. Grandes juristas y líderes europeos han pasado por sus aulas, entre los que destacan Manuel Marín, ex vicepresidente de la Comisión Europea, o Louise Fréchette, vicesecretario General de Naciones Unidas. En mi caso, estoy cursando su programa bilingüe (inglés-francés) en Derecho europeo.

- ¿Qué esperas de esta formación? ¿Dónde te gustaría trabajar después?

Gracias a su indudable prestigio y a la alta preparación que otorga, este Máster está pensado para acceder directamente al mundo laboral. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de mis compañeros (edad media de 25 años), al tener sólo 21, lo tomaré como una base esencial para después poder continuar con mi formación al más alto nivel que pueda.

- Durante tu etapa como estudiante has podido participar en diferentes acciones que te han llevado a Suiza o Francia, ¿crees que viajar a diferentes países de Europa es beneficioso y enriquecedor para un joven estudiante?

Desde mi punto de vista viajar es esencial, tanto para el desarrollo personal como académico. Como dice el poeta y político Alphonse Lamartine, “ no hay persona más completa que aquella que ha viajado mucho, que ha cambiado veinte veces de forma de pensar y de vivir”. Gracias a la gente que he conocido y las experiencias que he tenido, mi nivel de autoexigencia y esfuerzo no han hecho más que incrementar. Hace no mucho pensaba que hablar dos idiomas ya sería un éxito; ahora voy por el cuarto y pienso que sólo es el principio.

En tu etapa en el Manchester Associates de abogados estudiaste temas como el Brexit, ¿cómo crees que afectará al futuro de la UE esta postura del Reino Unido?

Creo que hay ver el lado positivo. Hace unos meses escribí un pequeño artículo en un blog británico sobre este tema, y creo que la UE tiene, sobre todo, mucho que aprender de esto. No necesitamos a quien no crea en nuestro proyecto; al contrario, necesitamos gente comprometida, que crea en nuestros principios y valores.

- En el Colegio de Europa estás trabajando en temas relacionados con el MERCOSUR y con Brasil, ¿en qué consisten esos trabajos? ¿Qué le parece la situación política actual de Brasil con la posible llegada al poder de Jair Bolsonaro?

Además de las formaciones en comercio y en Derecho europeo e internacional, mi "Master Thesis" va a titularse "The European Union: a decisive ally for the consolidation of Mercosur." Creo firmemente que la Unión Europea tiene la capacidad (y el deber) de ayudar al progreso económico, político y social de la comunidad internacional. Mercosur puede aprender mucho de nuestro sistema, además tiene un enorme potencial y lo veo como un aliado decisivo para Europa.

La situación política de Brasil es bastante delicada. En cualquier caso, pienso que cualquier libertad, y por supuesto la ideológica, tiene su límite en el respeto de los derechos fundamentales de la persona, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.

- Extremadura está implicada en la puesta en marcha de una estrategia de Retorno y conexión del talento. Como extremeño que está formándose en el exterior, ¿qué le parece el desarrollo de una acción que busca facilitar la vuelta a su tierra a los extremeños que lo deseen y la conexión del talento de todos los extremeños que residen en el exterior?

Considero necesario para el desarrollo de la región que la Junta ponga especial atención en los jóvenes extremeños. Extremadura está muy subestimada tanto a nivel nacional como internacional, y claramente tenemos que cambiar eso y demostrar lo que valemos. Para conseguirlo, creo que sería de mucha ayuda que se invierta en nuestra formación y se apueste por nosotros.