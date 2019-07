Los nuevos altos cargos de la Junta comparecen ante los diputados antes de ser nombrados

Las personas a ocupar altos cargos en la Junta de Extremadura tendrán que pasar por una comisión de diputados autonómicos para explicar su currículum y serán interrogados por ellos, para comprobar su idoneidad profesional y de otro tipo.

No es novedad, ya lo venían haciendo cada cuatro años tras las elecciones autonómicas, pero esta vez habrá una diferencia importante: lo harán antes de ser nombrados, y no después como pasaba hasta ahora.

En la última ocasión los directores o secretarios generales, directores gerentes y similares de la administración y empresas públicas lo hicieron pero el procedimiento recibió las críticas de la oposición, en particular el PP que se preguntó si ya estaban nombrados, si ya no había remedio, para qué se presentaban después antes los diputados.

Una normativa regional nueva dispone que esta vez que primero se expliquen, comparezcan, y luego es cuando podrían recibir el nombramiento en el Diario Oficial de Extremadura.

Así ocurrirá a partir de este próximo lunes 15 ante la Comisión de Administración Pública, en la Asamblea de Extremadura, con las cuatro primeras personas: secretaria general de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, María Curiel Muñoz (hasta ahora jefa de servicio de calidad agropecuaria y alimentaria); secretaria general de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, María Luisa Corrales Vázquez (ex concejala socialista en Miajadas); secretario general de la Consejería de Igualdad y Portavocía, Juan Francisco Ceballos Fabián (ex alcalde en Fregenal de la Sierra), y secretario general de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Manuel Jiménez García (ex director del servicio de gestión y transferencia de resultados de investigación en la UEx)