Una ordenanza regulará el uso de los patinetes en Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz impulsará una nueva ordenanza de movilidad urbana en los próximos meses para regular, entre otros, el uso de vehículos personales tales como patinetes, debido a la proliferación de estos sistemas en los últimos tiempos.



El impulso de esta nueva ordenanza tiene el consenso de todos los grupos políticos, según destacaba este martes el concejal de este área, Jesús Coslado, durante el pleno municipal celebrado, donde se ha debatido una moción presentada por el PP para desarrollar esta normativa.



La ordenanza servirá para "poner orden" en relación a estos nuevos vehículos de movilidad personal.



En este sentido, la portavoz local de Ciudadanos, Julia Timón, ha explicado que era una necesidad impulsar una normativa que incluyera los patinetes, hoverboards y bicicletas eléctricas, cada vez más numerosos en Badajoz.

Por este motivo, ha pedido un trabajo previo para realizar una campaña de sensibilización y divulgación de las líneas de la ordenanza para que los ciudadanos las conozcan, por ejemplo ante el gran número de estos dispositivos que se regalarán en Navidad.



No en vano, la ordenanza no se espera que esté lista hasta al menos febrero o marzo.



El edil de Podemos Recuperar Badajoz Fernando de las Heras ha agradecido el "talante, no muy común por parte del equipo de gobierno" al querer el consenso en esta materia, mientras que el edil independiente Luis García Borruel cree que la normativa debería haber estado ya en diciembre.



Por otra parte, también ha habido unanimidad en relación a la moción de la formación morada, que al final se ha convertido en un ruego al Consistorio, para adaptar a la mayor brevedad posible la ordenanza municipal a la Ley de Comercio Ambulante de Extremadura.