Los cuatro pacientes del virus estarán aislados en sus casas, y deben llevar mascarillas para no contagiar

Los cuatro pacientes extremeños afectados de coronavirus, de entre 19 y 58 años, permanecerán aislados y en tratamiento en sus domicilios, en habitaciones para ellos solos, evitando en lo posible tener contacto con otras personas y solo ellos deberán usar mascarillas para no contagiar a los demás.

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Política Social, José Vergeles, ha explicado que para activar el aislamiento domiciliario es preciso que se cumplan una serie de requisitos, además de padecer los síntomas de la enfermedad, como son contar con una habitación o dependencia individualizada y que no se tenga "contacto estrecho" (relación continuada a menos de dos metros con infectado).

En aislamiento domiciliario no se deben compartir utensilios, preferiblemente utilizar los de un solo uso y en el caso de las superficies es suficiente su lavado diario con agua y lejía.

En cuanto a la basura que se genera, su tratamiento es el mismo que en el caso de que no haya infectados, y además Vergeles ha recordado que solo esta persona es la que debe usar mascarilla para evitar contagiar al resto.

Días atrás ya informó, para evitar acaparamiento de protecciones, que llevarlas no evita ser contagiado, pero sí es importante que la persona infectada la use para no transmitir el coronavirus a las demás, algo que se hace por gotas (tos o estornudo) y contacto físico.

Confidencialidad

Según anunció también al principio de la crisis, la Consejería no dará a conocer la población donde viven personas afectadas y solo el área sanitaria (comarca) a la que pertenecen, en este caso Llerena-Zafra (dos personas), Cáceres y Coria.

Vergeles ha informado que tanto el de Cáceres como los dos de Zafra-Llerena están en sus domicilios siguiendo el protocolo de aislamiento, mientras que el de Coria es el único hospitalizado aunque debido a que solo padece síntomas leves podría ser autorizada pronto su paso a aislamiento domiciliario.

Se está haciendo un estudio de los "contactos estrechos" de estos contagiados, aunque en todos ellos es "escasa", y el consejero ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que confíen en el sistema de salud extremeño, mantengan la calma y no crean los bulos que circulan por las redes sociales.

"Si la fuente de esos casos positivos no es la Consejería, es falso", advierte el consejero, que también ha informado de que ninguna de estos contagiados es personal sanitario, ni tienen una patología previa que pueda comprometer su vida ni su salud.

Tras recordar las medidas de higiene que son recomendables para evitar el contagio, como el lavado de manos o el procedimiento a seguir en caso de tos y estornudos, subraya que, como ya ha dicho el Ministerio de Sanidad, por el momento no se suspenden eventos ni viajes a las principales zonas de contagio, aunque es preferible evitarlos si no son necesarios.

Previamente a la rueda de prensa esta mañana del consejero de Sanidad Vergeles, han sido informados la Delegación del Gobierno, la Presidencia de la Junta y los grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura.