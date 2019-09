El partido de Errejón abre un panorama de mayor complejidad según Vara

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que es difícil adivinar si la irrupción de Iñigo Errejón en las elecciones del 10 de noviembre facilitará o complicará el escenario político, aunque, a su juicio, "obviamente abre un panorama de mayor complejidad".

El hecho de que haya que repetir unas elecciones es ya "una complicación para un país que desde 2015 no ha sido capaz de encontrar la estabilidad que se necesita y ahí las culpas están muy compartidas".

"Esto no lo hemos vivido nunca, con lo que el que diga rotundamente si complica o no, lo dice porque se le ocurre, no porque tengamos experiencia previa ninguna", ha afirmado el presidente extremeño, que, no obstante, ha reconocido que "cuando eran cuatro partidos era complejo, con cinco ha sido mas complejo y con seis será todavía más complejo".

Ha añadido que habrá parlamentos "más atomizados" y eso a él no le gusta "aunque es legítimo y profundamente democrático", pero la gente cuando vota "lo hace para que se gobierne y no para que estemos cuatro años discutiendo quien gobierna, no creo que sea bueno".

Tumbaron los Presupuestos

Fernández Vara ha recordado que "quien en el mes de febrero no permitió que hubiera presupuestos generales sabía que íbamos abocados a elecciones" y la necesidad de que España tenga cuanto antes un gobierno "porque esto afecta a todos, también a las CCAA".

En cuanto a que los partidos expliquen a los ciudadanos en las campañas electorales con quienes están dispuestos a pactar, Fernández Vara ha dicho que "lo que hay que hacer durante las campañas es no sembrar discordias que eviten posibles acuerdos en el futuro".

A su juicio, lo verdaderamente importante es que todos los partidos que vayan a las elecciones lo hagan con el compromiso de que "esta es la última vez que esto ocurre", de que "esto no puede volver a ocurrir en un país serio como es España y en una situación de la dificultada como la que estamos".

Por otra parte, en relación a la decisión del Tribunal Supremo de exhumar los restos de Franco, el presidente extremeño considera que le gustaría que se entendiera desde la normalidad del cumplimiento de una ley.

Además, ha destacado "el aval" que significa un pronunciamiento del Tribunal Supremo por unanimidad, ya que "elimina cualquier duda que pudiera haber al respecto".