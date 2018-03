Los pensionistas han desafiado al temporal para para pedir en las plazas pagas dignas como derecho básico

Más de 2.000 pensionistas han desafiado esta mañana a la lluvia y el viento, aunque con algunos momentos de tregua en el temporal, para salir a la calle en las principales ciudades extremeñas y exigir al Gobierno pensiones dignas, la revalorización según el crecimiento de los precios, y la defensa de un sistema público y garantizado para el futuro.

La Comunidad es la que en términos relativos conforme a su población más concentraciones y protestas tenía convocadas, 15



En una mañana marcada por el viento y la lluvia los paraguas han acompañado a globos y pancartas con lemas como "Rajoy ladrón devuélveme la pensión"; "No es país ni para viejos" o "+Pensiones-ladrones=justicia" "Muchos tanques y muchos cañones, y menos dinero para las pensiones".



Uno de los actos ha tenido lugar en Cáceres, como punto principal para los sindicatos, con la presencia de las secretarias regionales de CCOO y UGT, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, respectivamente, donde se han dado cita más de un millar de personas,según ha confirmado también la Subdelegación del Gobierno.



Además, otras 300 según la agencia Efe se han concentrado en la Plaza Mayor convocados por la coordinadora estatal en defensa de las pensiones.



La secretaria regional de CCOO ha dicho que era un buen día no solo en Extremadura "porque habrá una voz unánime en todo el país" y ha defendido la necesidad de "gritar un basta ya" por el exiguo incremento del 0,25 por ciento aplicado por el Gobierno para las pensiones.



Ha recordado que es "una lucha desde hace tiempo", sobre todo desde que se puso en marcha la reforma laboral, y ha reclamado al Gobierno que convoque el Pacto de Toledo y acuerde políticas para que la gente "pueda vivir su última etapa dignamente"



Chacón ha insistido en que hay que derogar la reforma laboral y mejorar las condiciones salariales para que haya mejores pensiones, para lo que ha hecho un llamamiento a los empresarios



Por su parte, Patrocinio Sánchez se ha referido al debate sobre pensiones que hubo el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, condicionó las mejoras a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que considera "un chantaje".



En su opinión, "tiene que haber subida de pensiones, independientemente de que haya o no presupuestos" y también ha demandado una urgente derogación de la reforma laboral porque los salarios que se están cobrando son precarios y así no hay suficientes aportaciones a la Seguridad Social.

Badajoz, Mérida y Plasencia



En Badajoz, medio millar de personas, según la Policía Nacional, se ha manifestado en la Plaza de España convocados por la Plataforma de Badajoz en Defensa de las Pensiones Públicas, donde se ha leído un manifiesto y posteriormente han tomado la voz pensionistas que han reclamado mejoras en las sus pagas, entre otras cuestiones.

Concentración en Badajoz





Bajo un cielo encapotado ha asistido pensionistas, pero también algunos jóvenes y familias.



Alonso Sánchez, en nombre de la plataforma, ha recordado que las pensiones en Extremadura son casi 200 euros más bajas que la media del país, lo que se agrava más en el caso de las mujeres, donde las diferencias son mayores pues cobran mucho menos que los hombres.



En Mérida, más de 300 personas se han concentrado en la Plaza de España, desafiando a la lluvia y el viento que por momentos ha sido un aguacero muy fuere, con mayoritaria presencia de personas mayores, aunque no han faltado familias con niños y algunos jóvenes.

Concentración de Mérida

El capital extremeña, Celedonio Salguero, uno de los responsables de la plataforma de Mérida, ha calificado este día "como clave" para decir de manera clara que las pensiones tienen que ser dignas "porque la vida sube y no nos llega para las cosas que necesitamos".Además, ha mostrado su preocupación por el sistema, que en el futuro va a afectar a hijos u nietos de los que ahora son pensionistas, por lo que ha hecho hincapié en la necesidad de que los más jóvenes se sumen a estas movilizaciones.En las diferentes concentraciones y manifestaciones han participado representantes políticos del PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Extremeños.

También ha habido una concentración en la plaza Mayor de Plasencia, a la que ha acudido el alcalde del PP Fernando Pizarro.