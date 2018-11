Seis personas fallecieron por incendios en viviendas durante 2017

Extremadura fue la segunda comunidad con mayor índice de fallecidos por millón de habitantes en incendios en viviendas durante el pasado año, ejercicio en el que, a nivel nacional, fallecieron un total de 144 personas.



En concreto, en Extremadura fallecieron seis personas durante el pasado año por incendios registrados en viviendas, una cifra muy alejada de la registrada en Andalucía (34), Comunidad Valenciana (26) y Cataluña (20).



A lo largo de 2017, se produjeron en España más de 23.000 incendios en viviendas, con una media diaria de 63 fuegos en el hogar, un 2,7% más que en 2016.



De los ocurridos con víctimas mortales, los incendios fueron ocasionados principalmente por causas eléctricas (18 %) y por aparatos productores de calor, como radiadores o braseros (15 %).



Las personas mayores sufrieron el 50 % del número de fallecimientos. Entre las causas de muerte destaca la intoxicación, que afectó a casi 5 de cada 10, y las quemaduras, que quitaron la vida al 40%, sobre todo por no poder escapar de las llamas.



Son datos aportados hoy por la Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) en el marco de la presentación del estudio Víctimas de incendios en España 2017.



Se estima que cerca de 1.000 personas ingresan anualmente en las siete unidades de referencia en atención para quemados que existen en hospitales españoles, una cifra que representa en torno al 15-20% del total de afectados por esta causa.



La estancia media de estas personas en dichas unidades de grandes quemados es de 14 días. El perfil más habitual es hombre (60%) entre 30 y 64 años.



Durante los seis meses fríos del año se originó el 64 % de las víctimas mortales. Prueba de ello es que entre noviembre y febrero del pasado año, se produjeron más víctimas mortales (74) que en el resto del año (70). El peor mes fue enero, en el que fallecieron 24 personas.



El salón sigue siendo la dependencia de la vivienda en la que se origina el mayor número de incendios (21,5 %), seguido, muy de cerca, por el dormitorio (18,1%) y la cocina (7,6%), un dato, que a juicio de los expertos en prevención, es esencial para saber dónde s



Para prevenir un incendio, Fundación MAPFRE recomienda no fumar en la vivienda, no sobrecargar los enchufes con ladrones, desconectar los aparatos eléctricos después de usarlos, no realizar manipulaciones caseras en las instalaciones eléctricas y no dejar cerillas y mecheros al alcance de los niños.