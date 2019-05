Mi pertinaz lucha contra los vestigios franquistas de Guadiana del Caudillo

Antes que se publicara la ley que se conoce popularmente como de la Memoria Histórica (BOE de 27 de diciembre de 2007) empecé a utilizar el arma de la pluma para denunciar la ignominia del mantenimiento de simbología franquista en mi pueblo de nacimiento, Guadiana del Caudillo (Badajoz).

No he cejado en el empeño hasta que por fin tras el resultado de las elecciones municipales del pasado 26M todo indica que van a ser eliminados dichos vestigios.

La hemeroteca de eldiario.es Extremadura (1) certifica la lucha que no abandoné durante años, a pesar de los consejos de mi madre, Celestina, que insistentemente me decía: "Qué necesidad tienes de meterte en ese asunto si ya no vives aquí" (sic). Su consejo, un aliento más y retrato del miedo inoculado por el execrable régimen.

La memoria, nuestros antepasados; la recuperación, presente-futuro; la justicia, el pueblo soberano. Ha sido una lucha digna, una digna lucha. Mi agradecimiento a eldiario.es Extremadura por haber contribuido a su difusión.

(1) Hemeroteca

*26 de julio de 2015, “Retirar simbología franquista, síntoma y categoría: Monago en Guadiana del Caudillo”

*18 de abril de 2016, “De aquellos colonos, reconocimiento y memoria”

*25 de diciembre de 2016, “Nueve años de resistencia franquista y cuatro de pérdida de parte del término municipal”

*15 de enero de 2017, “Burla a las víctimas del Yak-42 y de la guerra de España de 1936”

*16 de abril de 2017, “El catálogo de vestigios relativos a la Dictadura en Guadiana del Caudillo, mofa a la ciudadanía”

*28 de enero de 2019, “Monago sueña de nuevo”

*22 de febrero de 2019, “Guadiana Despierta” se suma al aniversario de la independencia del municipio con el objetivo de eliminar los vestigios franquistas"