La comisión de peticiones del Parlamento Europeo propone investigar el agua de Almendralejo

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha propuesto a la Comisión Europea iniciar una investigación sobre la calidad del agua que reciben Almendralejo, a raíz de la petición hecha por la Plataforma contra la contaminación local, que en 2012 inició un estudio sobre la calidad del agua prepotable que se capta en el río Guadiana para abastecer al municipio.



En un comunicado, recuerda la plataforma que desde entonces han realizado un intenso y riguroso trabajo "cuyo objetivo es demostrar científica y legalmente que el agua del río no cumple con los requisitos legales para abastecimiento humano".



Pese a las campañas que los diferentes grupos políticos y administraciones hacen a favor de la transparencia, la realidad "es totalmente la contraria", ya que desde el inicio del proyecto no ha encontrado "más que el incumplimiento reiterado y metódico de las leyes que otorgan a los ciudadanos el derecho de acceso a la información".



Para obtener parte de la información solicitada ha tenido que “ganar en primera y en segunda instancia al Servicio Extremeño de Salud, ya que que se negaba a entregar copia de los análisis realizados al agua potable de la población”.



Asegura que también ha tenido que recurrir al Defensor del Pueblo y a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, instituciones que han respaldado las solicitudes realizadas obligando a las administraciones a dar la información solicitada.



También afirma que algunos de los datos suministrados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) "son realmente impactantes", ya que reconoce que por encima del punto de captación de agua para abastecer Almendralejo en el río Guadiana, hay 41 poblaciones que vierten sus aguas residuales sin depurar al río y no ha tomado medida alguna.



Añade que en momentos de caudal bajo, como puede ser el actual, no es fácil calcular qué tanto por ciento del agua que se capta en el río es residual sin depurar "entre otros motivos, porque la CHG ha dejado de realizar análisis microbiológicos del agua captada alegando que hay una directiva europea que se lo permite".

Productos de la agricultura

Pero la plataforma asegura que no es sólo el agua residual lo que convierte este suministro en no apto, sino los productos fitosanitarios que se utilizan en la Vegas Altas del Guadiana, parte de los cuales, por escorrentías u otros fenómenos naturales, terminan disueltos en el agua del río.



Esta plataforma afirma que habiendo agotado todos los recursos legales internos de los que España dispone, no ha tenido más remedio que acudir a la Unión Europea para denunciar el incumplimiento reiterado de España de la normativa europea que regula la calidad del agua prepotable destinada al consumo humano, así como la que regula la depuración de aguas residuales.



Para ello, en marzo de 2019 remitieron a la Comisión de Peticiones los documentos de prueba que se consideró pertinente y que a juicio de la plataforma ponen en evidencia la inadecuada gestión del agua y la errónea aplicación de la Directiva Europea que la regula.



Con esta investigación preliminar la plataforma entiende que se le da la razón y recompensa el trabajo que durante más de siete años ha realizado y que demuestra que existen evidencias científicas suficientes como para analizar con rigurosidad si es razonable seguir abasteciendo a la población de un río terriblemente contaminado.



Además, la organización recuerda que el embalse de Villalba, que se construyó, entre otros motivos, para abastecer Almendralejo, sigue sin utilizarse.



La Plataforma espera que antes de que la Comisión Europea termine su investigación, la administración responsable inicie de forma inmediata y urgente los procedimientos oportunos para iniciar las obras de abastecimiento de agua para Almendralejo desde el embalse de Villalba o el de Alange.