Raúl Iglesias abandona el Ayuntamiento de Plasencia tras los resultados electorales del PSOE

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Plasencia, Raúl Iglesias, y la también concejala del PSOE Guadalupe Aparicio han renunciado a sus actas por los resultados electorales conseguidos en las elecciones locales del pasado 26 de mayo.

En esta cita electoral el PSOE, con Iglesias como cabeza de lista, obtuvo solo seis ediles -perdió uno en relación a la pasada legislatura- y el PP, con Fernando Pizarro a la cabeza, logró su tercera mayoría absoluta consecutiva.

Arropados por la secretaria general del PSOE placentino y presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, los hasta ahora concejales del Grupo Municipal Socialista, formado por seis miembros, han comparecido en rueda de prensa para explicar su decisión.

"Necesitamos nuevos proyectos"

Iglesias, que también abandonará su puesto de gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura para reincorporarse a la directiva de la Cámara de Comercio de Cáceres, ha afirmado que los resultados del PSOE en las últimas citas electorales "han dejado patente que la ciudad de Plasencia respalda mayoritariamente a los socialistas".

"Pero también han dejado patente que, en el ámbito municipal, el proyecto y mi liderazgo no obtuvieron los resultados esperados y no pueden tener continuidad, ya que necesitamos nuevos proyectos y nuevos liderazgos y yo no puedo ser un obstáculo para ello", ha subrayado.

"Renuncio a un deseo personal para hacer posible un sueño colectivo", ha agregado antes de asegurar que se va con "la conciencia muy tranquila" y sin arrepentirse "absolutamente nada".

Junta a Iglesias, también ha anunciado su renuncia al acta de concejal la que fuera número dos de la candidatura y mano derecha de Iglesias, Guadalupe Aparicio, informa la Agencia Efe.

La máxima responsable del PSOE placentino ha agradecido a ambos su trabajo en estos últimos meses y ha adelantado que en los próximos días reunirá al Comité Local del partido para aprobar el nuevo organigrama del Grupo Municipal.

El mismo se completará con la llegada de Blas Martín y Soraya Cobos -que ya fue concejala en la pasada legislatura- y con el nombramiento de Alfredo Moreno como nuevo portavoz de los socialistas en el Consistorio de la capital del Jerte.