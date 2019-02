Ábalos pide disculpas por los problemas ferroviarios en Extremadura y los achaca a decenios de "inacción"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha subrayado este jueves que los problemas ferroviarios en Extremadura se deben a decenios de "inacción", sobre todo por parte del Gobierno del PP, que redujo la inversión anual desde 2012 y que incluso en 2017 dejó sin gastar el 80 % del presupuesto previsto.

Ábalos ha comparecido ante la Comisión de Fomento del Congreso, reunida de forma extraordinaria, para hablar de las infraestructuras ferroviarias en Extremadura y otros asuntos como la situación del sector del taxi y las VTC.

Una comparecencia en la que ha querido pedir disculpas a los viajeros del servicio ferroviario por las incidencias que se producen -ocho en enero, frente a ninguna en diciembre- y en la que ha asegurado que el Gobierno "hace todo lo posible" para evitar que haya más problemas o, si los hay, minimizar sus efectos.

Los presuntos sabotajes

Ante la posibilidad de que algunas de las incidencias se deban a sabotajes, ha informado de que se han puesto todos los datos en conocimiento de la autoridad correspondiente para realizar las investigaciones de hechos "tan graves", que podrían haber tenido "consecuencias trágicas".



"Debemos ser conscientes de que no podemos erradicar en unos meses los déficit de inversión de varias décadas, pero nuestro compromiso es impulsar la inversión en la infraestructura y acelerar la renovación de los trenes", ha prometido.



La licitación actual multiplica por más de 80 los valores del mismo periodo de 2017 y las adjudicaciones han aumentado un 755 %, ha agregado. También ha precisado que los valores de licitación del nuevo Gobierno alcanzan los 388 millones.

600 millones de déficit en inversión

Según el ministro la situación no es consecuencia de lo realizado en los siete meses de Gobierno socialista, sino a que en el periodo 2012-2017 hubo una reducción media anual de 95 millones y un déficit de inversión de más de 600 millones. Tanto es así, ha indicado, que se pasó de 919 millones licitados entre 2006 y 2011 a 480 millones de 2012 a 2017, y en 2017 llegó a la "insignificante" cifra de 7 millones licitados.

Además, en la red convencional en el año 2017 se dejó de invertir 80 % del presupuesto previsto y no se realizó ninguna compra de trenes.

La red extremeña

En Extremadura hay aproximadamente 750 kilómetros de líneas ferroviarias, todas ellas en ancho ibérico y sin electrificar, sobre las que se articulan las conexiones dentro de la propia comunidad y de esta con Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid.

Cada año transportan a unos 930.000 viajeros, la mayor parte -865.000 de media distancia y 65.000 en servicios comerciales-, un número que supone una bajada del 2,2 % y que contrasta con el ascenso del 4,1 % de media en toda España.

En 2018, la puntualidad fue del 70%, superior al 63 % del año 2017, pero "claramente mejorable". Ha indicado que en las líneas con mayor tráfico hay tramos que necesitan tratamiento en las traviesas, sobre todo las bi-bloque y las de madera, como es el caso de las líneas Madrid-Valencia de Alcántara, Aljucén-Cáceres, Zafra-Huelva, Mérida-Los Rosales, Ciudad Real-Badajoz o Monfragüe-Plasencia.

Vía ferrocarril Extremadura Mérida

Aparatos en mal estado

Ve preciso actuar igualmente sobre algunos aparatos de vía que no se encuentran en buen estado, como los desvíos de la estación de Llerena, y remodelar la estación de Cáceres. Y, en el caso de las de menor tráfico, no se encuentran en buen estado la línea entre Valencia de Alcántara y la Frontera Portuguesa, aunque no tiene actualmente tráfico comercial; ni la línea Zafra-Jerez de los Caballeros, por la que sólo circulan parcialmente mercancías.

A su entender el principal déficit de los servicios ferroviarios es el derivado de la falta de fiabilidad del material móvil que presta servicios en Extremadura.



De hecho, ha especificado que de los 52 vehículos que operan allí, 9 están inmovilizados por un periodo de larga duración, ya sea para ser reparados o por operaciones de mantenimiento.



Su conclusión es que en Extremadura se aplicaba con el Gobierno del PP la misma política que en todo el ministerio: escasa inversión en infraestructuras, que ha sido "nula" en el caso del material móvil.



El ministro ha detallado asimismo las medidas puestas en marcha en los últimos meses para evitar o minorar las incidencias, entre ellas la creación de la figura de coordinador del sistema ferroviario en Extremadura y de una comisión de seguimiento de la Junta extremeña y Renfe.

Próximas licitaciones

Sobre las previsiones de licitación ha explicado que en las previsiones para el primer semestre de 2019 se ha planteado un esfuerzo presupuestario sin precedentes y en el que en sólo un año se superará en un 50 % la suma de la licitación publicada en los 6 años del anterior Gobierno.

Respecto al proyecto de presupuestos generales del Estado, se ha incrementado la inversión en ferrocarril en Extremadura un 41,6 %.

En material rodante, se continuará con la sustitución de los trenes y de motores, junto al acompañamiento mecánico en los trayectos, la licitación de los futuros híbridos y nuevas iniciativas relacionadas con la mejora de tarifas y compromisos de puntualidad.

Medidas inmediatas

Ha citado varias medidas de aplicación inmediata en infraestructuras y servicios, entre ellas la sustitución de 4.500 traviesas entre Fregenal y Jabugo o el reemplazo de los trenes de la serie 598 por los de la 599.

Disponer de trenes autopropulsados de reserva en Mérida y Badajoz, y de una locomotora 334 en Cáceres, es otra de esas actuaciones, con las que se pretende reducir el tiempo de respuesta y minimizar el impacto en los viajeros si hay alguna incidencia.

El Talgo circula con dos locomotoras, por si una se avería; desde primeros de año va a bordo un mecánico en todos los trenes entre Madrid y Extremadura y entre Cáceres y Sevilla, y se van a fijar nuevos puntos de asistencia técnica en línea en Plasencia y Mérida similares al de Badajoz para situar equipos de mantenimiento.

Sobre la futura red de alta velocidad, se prevé que acaben las obras de plataforma y montaje de vía entre Plasencia y Badajoz este año y su electrificación en 2020, fechas a partir de las que comenzarán las correspondientes circulaciones en prueba hasta su puesta en servicio.

La inversión ya ejecutada en el tramo Plasencia-Mérida-Badajoz supera los 1.065 millones de euros, lo que supone más del 72 %. En Badajoz se construirá un nuevo taller, que podría estar funcionando a finales de este año.

Ábalos ha dicho asimismo que, en cuanto a tarifas, se están analizando diferentes propuestas para tratar de paliar la situación mientras no existan las nuevas infraestructuras, en formato de tarifas de proximidad o de bonificaciones.