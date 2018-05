García Borruel se postula como candidato a la Alcaldía de Badajoz

En una nota, el edil independiente recuerda que tras "no someterse a los incumplimientos" del alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, "renunció" a su militancia en Ciudadanos.



Para Borruel, "habría sido muy cómodo plegarse a la disciplina de la formación naranja y mantener su portavocía en el grupo municipal, pero en un ejercicio de honestidad política, inusual en los tiempos que corren" decidió abandonar el partido que le obligaba "a mantener un pacto que incumplió Fragoso".



García-Borruel fundó Juntos X Badajoz "desde la necesidad de que la ciudad no dependiese de otros intereses que no fuesen los de los pacenses", y desde entonces esta formación "no ha dejado de crecer, ocupando ese espacio político independiente de los intereses de los partidos nacionales", señala en su nota.