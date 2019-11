El portavoz de Cs en Cáceres denuncia el ‘enchufismo’ del partido en Extremadura y pide la dimisión del coordinador regional

El portavoz de Ciudadanos en Cáceres, Francisco Alcántara, ha denunciado el ‘enchufismo y nepotismo brutal’ del partido en Extremadura. Insta al coordinador regional, Cayetano Polo, a que sea ‘coherente y responsable’ y dimita.

"Tenemos siete diputados en la Asamblea con ocho asesores, que son un séquito del cacique”, ha indicado el edil cacereño, para quien ese enchufismo y nepotismo “impide tomar las decisiones en beneficio del partido, las bases y la gente”.

Ha ofrecido una rueda de prensa después de que el partido naranja le haya abierto un expediente y le haya suspendido de militancia por sus críticas a la dirección tras los resultados electorales.

En su comparecencia ha lamentado el viraje del partido, que "se ha escorado a la derecha”, y ha desvelado que la dirección nacional no permitió a su equipo pactar con el PSOE para entrar en el Gobierno local en la presente legislatura: "nos dijeron que debíamos formar gobierno con PP y Vox".

“Descontento de las bases”

Ha confesado que no habla con Cayetano Polo "desde hace meses” y ha criticado el “descontento generalizado de las bases con el viraje a la derecha de Cs”. A su juicio se está silenciando a las bases y la dirección regional le ha bloqueado en grupos de whatsapp "para no verter críticas”.

La dirección, afirma, “está más preocupada por mantener el salario y de nuestra diputada nacional desapareciera de la esfera política”, en referencia a Victoria Domínguez, que ha perdido su escaño por Cáceres el pasado 10N.

Ha dicho que no se siente solo en esta reivindicación, que hace desde la libertad individual. "No estoy solo, pero me ha tocado dar la cara”. Preguntado acerca de si estudia formar parte del grupo de no adscritos en el Ayuntamiento, ha asegurado que quiere enfocar su labor hacia la regeneración del partido y no se plantea abandonar la portavocía. Ha recalcado que se trata de una suspensión cautelar y que presentará las alegaciones pertinentes.

Añade que no es un político profesional, “no me voy a callar ni achantar”. Así ha calificado de ‘vergüenza democrática’ el expediente sancionador que le han abierto, al entender que "acallar las críticas razonadas, solo agrava la situación del partido.

“No me permitieron entrar en un gobierno con el PSOE”

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en Cáceres ha explicado que durante las negociaciones tras las elecciones municipales recibió una llamada del secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías. Ocurrió a escasas horas del pleno municipal de investidura para transmitirle lo siguiente: "ni para ti ni para mí. Nos abstenemos y ya hablaremos más adelante".

A su parecer la llamada es “otro ejemplo obvio de mercadeo político” porque él quería un gobierno estable con el PSOE y "ellos apuntaban a uno con PP y Vox".

El PSOE también manifestó entonces su voluntad de formar un gobierno de coalición con Cs, dado que los nueve ediles socialistas suman mayoría absoluta con los cinco de la formación naranja en el Consistorio cacereño.

"Hemos demostrado que no veníamos a ocupar sillones. A mí me correspondía ser teniente de alcalde y llevar la cartera de Economía y Hacienda. Y de nuestros cinco ediles cuatro entraban en el Gobierno local con una concejalía. Pero nos lo impidieron", ha señalado. En este sentido considera que "se ha perdido la oportunidad de formar un gobierno estable y progresista".

En clave nacional ha aludido al hecho de que "toda la corriente liberal de Cs se ha marchado o ha sido directamente expulsada". "El único que se mantiene es Garicano", en referencia al eurodiputado.