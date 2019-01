Elena Nevado (PP), favorable a dialogar con VOX si no logra la mayoría absoluta en Cáceres

La alcaldesa de Cáceres y candidata del PP en los comicios municipales, Elena Nevado, ha manifestado su disposición a dialogar con VOX en el caso de que no consiguiera la mayoría absoluta en los próximos comicios y tuviera que volver a alcanzar un pacto de investidura como el que firmó con Ciudadanos (Cs) en junio de 2015.



Preguntada, durante una rueda de prensa de balance de su gestión al frente del Ayuntamiento, acerca de si pactaría con VOX llegado el caso, la primera edil ha manifestado que "hemos demostrado en esta legislatura que somos un gobierno dialogante. VOX no está en el Ayuntamiento y no tenemos nada que decir".



No obstante, ha puntualizado que "hay que cambiar el chip y hablar con todo el mundo". La alcaldesa ha argumentado que el PP ha llegado a acuerdos con Podemos, con el PSOE y con Cs. "Hay que dialogar con todos, siempre y cuando lo que se ponga encima de la mesa sea bueno para la ciudad y para los vecinos", ha agregado.



También ha dicho que esto será "siempre y cuando no se extralimiten o se pongan cuestiones encima de la mesa como que nosotros, como partido, no estamos dispuestos a negociar".

Ha señalado que "hablar hay que hablar con todo el mundo, y más cuando obtienen una representación que la da la ciudadanía". De esta forma se ha expresado acerca de ese posible escenario tras los comicios de mayo.

Tercera candidatura

Esta será la tercera candidatura consecutiva de Nevado, presidenta local del PP, a las elecciones municipales, desde que arrebatara la Alcaldía a la socialista Carmen Heras en 2015, cuando consiguió una mayoría absoluta con 16 concejales. En aquel momento Nevado consiguió más de 29.000 votos en la capital cacereña y superó los resultados del exalcalde José María Saponi, del PP.



En la actual legislatura, Nevado gobierna en minoría con 11 de los 25 concejales que configuran la Corporación Municipal, ya que perdió la mayoría absoluta en los comicios de 2015 cuando Cs irrumpió en el ayuntamiento con cuatro concejales y Podemos consiguió dos.